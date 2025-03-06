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Будет штормить — любовный гороскоп на 7 марта

6 марта 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам будет непросто в отношениях.

Будет штормить — любовный гороскоп на 7 марта
Фото: Image by gpointstudio on Freepik

Наш гороскоп даст рекомендации, которые помогут эффективно справляться с возможными вызовами и использовать благоприятные возможности.

Овен

Сегодня Овнам стоит поспешить, если они хотят продолжить разговор с объектом своих симпатий во вчерашнем тоне. Если не сделать этого с утра, придется возвращаться к активному общению в конце дня, когда может измениться собственное настроение или сложиться совершенно иная психологическая атмосфера вокруг.

Телец

Сегодня Тельцам события не сулят полной ясности в делах сердечных. Чем больше информации они получают или чем больше размышляют сами, тем более запутанной может становиться для них текущая ситуация и отдаленная перспектива. Не слишком утешат вечерние новости, они лишь добавят вопросов и сомнений.

Близнецы

Сегодня Близнецы склонны к иллюзиям. Они могут мыслить старыми категориями и опираться на устаревшие ценности, цепляться за прошлые идеалы и не видеть новых приятных возможностей, которые сулит им будущее. Направить свои мысли на более прогрессивный путь им помогут вечерние известия.

Рак

Сегодня Ракам звезды настоятельно советуют повременить с активной личной перепиской, смелым шагом, романтическим предложением или встречей. В конце дня может наступить озарение, иначе расставляющее акценты, или прийти известие, меняющее планы. Отправив утром сообщение, вечером можно о нем пожалеть.

Лев

Сегодня у Львов приятные надежды могут бороться с тайными опасениями. Не исключено, что эта борьба будет происходить глубоко в их душе, на уровне бессознательного. Вера в будущее может соседствовать у них с негативными ассоциациями прошлого. К ночи их смутные сомнения примут более конкретную форму.

Дева

Сегодня Девам не стоит забывать, что день способен удерживать их в плену романтических иллюзий или старых сценариев. Он может принести завышенные ожидания, приятные ложные надежды, сомнения и разочарования. На истинное положение текущих дел в отношениях прозрачно намекнут вечерние новости и разговоры.

Весы

Сегодня Весам ход событий внушает надежду, подпитывая их уверенность в себе и партнере. Не вызовет никаких сомнений взаимная потребность влюбленных друг в друге, сходство идеалов, вкусов и мыслей. Однако в конце дня могут напомнить о себе существующие разногласия, даже шутка может задеть и ранить.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов будет естественным романтичный настрой, но с ноткой сомнений. Полная уверенность может свидетельствовать о добровольной или вынужденной слепоте в делах сердечных, доле идеализма, неосведомленности, доверчивости. Интуитивно верную линию поведения подскажет вечер.

Стрелец

Сегодня Стрельцов общение с любимым человеком радует само по себе, но может идти в непростой психологической обстановке, в которой многое выглядит в ложном свете. Могут искаженно восприниматься искренние комплименты и другие знаки внимания. В чем именно дело, намекнет вечерний разговор или новость.

Козерог

Сегодня у Козерогов основная часть дня может пройти в навязчивых сомнениях или приятных тайных мечтах, которые необходимо подтвердить или опровергнуть. Надежд на вечернюю встречу в этом смысле мало: вместо того, чтобы внести ясность, она подчеркнет двойственность, укажет на очаг ссор или противоречий.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды не советуют откладывать романтические мероприятия на вечер: велика вероятность изменений в обстановке или собственном настроении, препятствующих гармоничному общению с любимым человеком. Если хочется продлить вчерашний разговор, лучше делать это в первой половине суток.

Рыбы

Сегодня Рыбам день намекнет, что они все еще склонны оставаться во власти иллюзий и идеалов прошлого, не дающих им смело начать другую жизнь. О новых чувствах, желаниях и возможностях им напомнит вечер, но он также подчеркнет, что переход не может быть быстрым и колебания естественны.
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