Идем четко по плану – гороскоп на 18 марта

17 марта 2025 Гороскопы Марианна Басс

19 лунные сутки. Сегодня стоит сделать главной задачей поддержание стабильности и в делах, и в чувствах.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что есть смысл отложить активное общение и энергозатратные работы. Желательно придерживаться знакомой системы и расписания, импровизируя лишь по необходимости. Приоритеты этого дня – осторожность, подстраховка, секретность, базовая защищенность, регулирование потребностей и эмоций, контроль чувственных желаний и существующих рисков, отсутствие новых причнн для переживаний. Луна в Скорпионе не отрицает силу настроения: любое занятие пойдет лучше, если заранее поймать подходящую для него эмоциональную волну. Овен Сегодня Овнов день может сделать медлительнее и чувствительнее, усилить их зависимость от сексуальных желаний, но не обязательно превратит их в пассивных и покорных жертв обстоятельств. Он обострит их «инстинкт выживания», побудит заботиться о стабильности и защите своей семьи, дома, бизнеса или территории. Сегодня хорошо углубиться в завершающую часть работ, уборку или инспекцию наследия прошлого. Телец Сегодня Тельцам день поможет удерживать проверенные надежные позиции, основанные на общем прошлом, старой дружбе или родственных связях (а иногда и на привычке, инерции). Такое наследие прошлого – спасательный круг для Тельцов, которые переживают трудности в ходе трансформации своих целей, ощущают дискомфорт в новом коллективе или в работе с новым руководством, либо запутались в любовных интригах. Близнецы Сегодня Близнецам звезды советуют сосредоточиться на рутинной обязательной работе. Это день, когда хорошо погрузиться в текущие дела, провести инспекцию сделанного или заняться необходимыми плановыми обновлениями. Нежелательна излишняя открытость, лучше выбрать уединение, тайну и узкий круг общения (например, профессиональный). Предпочтительнее акцент на процессах, постепенно идущих к завершению. Рак Сегодня Ракам звезды советуют больше доверять обстоятельствам, а также собственному чутью, опыту и приобретенным умениям. В эти сутки может быть трудно включиться в работу и набрать нужный размеренный темп, но как только это случится, все пойдет как по маслу. Если появились опасения или затруднения, этот день добавит уверенности и устойчивости, позволит еще раз убедиться в своем мастерстве. Лев Сегодня Львам стоит обратить внимание на поле работ, которое ждет их в частной жизни (дома, в семье), либо во внутренней сфере их бизнеса, в закрытой части офиса. Мнительным Львам погружение в такой режим поможет не зациклиться на своих тайных переживаниях и совместить их с необходимой по ситуации полезной разминкой, сняв таким образом свои лишние телесные зажимы или психологическое напряжение. Дева Сегодня Девам стоит готовиться к относительно плавному и спокойному ходу событий. Вряд ли можно рассчитывать в этот день на интенсивное общение и свежие новости. Если будут сделаны какие-то открытия, то на основе уже имеющейся информации или опыта. Многим Девам темп будет задавать их зависимость от людей и обстоятельств (например, от планов партнеров или от пропускной способности маршрутов). Весы Сегодня Весам звезды советуют погрузиться в текущие дела и выбирать задачи, не требующие чересчур интенсивного общения. Молчание или ограничение контактов поможет настроиться на нужную волну и выбирать верные средства решения без лишних сомнений, экономя время и силы. Рекомендуется рациональное осторожное использование материальных средств, отказ от новых приобретений и явной расточительности. Скорпион Сегодня Скорпионы могут пустить многие свои дела на самотек или выполнять их без лишних усилий, благодаря чутью или опыту. Знакомая деятельность поможет им успокоиться, если они чем-то взволнованы. Скорпионы, заинтересованные в саморекламе, смогут лишний раз блеснуть мастерством, но им важно помнить, что в новых условиях часть их навыков устарела. Многие Скорпионы в этот день будут молчаливы. Стрелец Сегодня Стрельцам лучше не стремиться к активному общению и отложить действия с целью внешней самореализации. Этот день создает условия для работы в закрытых пространствах, для следования старым алгоритмам или работы со старыми инструментами. Он может потребовать уединения или секретности. Хорошо использовать его для отработки долгов, уборки помещений и территорий, проверки систем безопасности. Козерог Сегодня Козерогам стоит аккуратнее строить планы на будущее. Многие Козероги будут склонны делать прогнозы на основе прошлого опыта, забывая про перемены или не веря в них, что сузит их горизонт планирования. Звезды советуют использовать эти сутки для других целей - выполнения хорошо знакомых работ и завершения подходящих к концу процессов, именно в этих направлениях сегодня можно преуспеть. Водолей Сегодня Водолеям звезды советуют не забывать про психологические сложности в коллективе или профессиональной среде: скорее всего, это не тенденция-однодневка и потребуется целая стратегия для поиска точки комфорта. Пока она не найдена, те же звезды дают рецепт поведения в настоящий момент: спокойно и добросовестно выполнять все свои текущие обязанности, игнорируя возможный неблагоприятный фон. Рыбы Сегодня у Рыб сохранится их личная система самоподдержки. Им может внушать уверенность пройденный путь, набранный опыт или мировоззрение, успешно очищенное от заблуждений. Их слабостью может стать низкий тонус. Силы может отнимать усталость, неясность финансового статуса, двойственность чувств или неоконченный разговор. Звезды советуют заниматься лишь необходимыми делами, идущими к завершению.