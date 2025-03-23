Слушаем только внутренний голос — финансовый гороскоп на 24 марта

В нашем гороскопе каждый найдет полезные рекомендации, которые помогут провести день с пользой и избежать возможных недоразумений.
Овен
Сегодня для Овнов, занятых в промышленном производстве или работающих в ремонтных мастерских, отличный день. Можете с успехом заниматься модернизацией и установкой нового оборудования. Вы склонны принимать разумные и взвешенные решения по любым вопросам. Хорошо могут проявить себя практиканты и стажеры на новом месте работы — сможете приобрести полезные навыки.
Телец
Сегодня Тельцы, занятые выполнением индивидуальных заказов, могут почувствовать, что Ваш труд становится более популярным. Это может быть заметно по увеличению притока клиентов. Старайтесь взвешивать свои возможности выполнить большие объемы работы и соизмерять их с количеством заказов. Возможно, заказов будет больше и вам придется заранее удлинять сроки.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют заняться благоустройством тех помещений, которые вы используете для своего бизнеса. Можно делать косметический ремонт в помещениях, устанавливать новое техническое оборудование, офисную мебель. Самое время поставить перед работодателем вопрос об улучшении условий труда. Офисные служащие смогут преуспеть в работе над отчетной документацией.
Рак
Сегодня у Раков хорошее время для укрепления давно сложившихся деловых отношений. Особенно это относится к торгово-закупочной и посреднической деятельности, а также к сфере транспорта, информационных технологий. Работники туристических агентств и рекламных бюро могут заключить выгодные договоры. Успешно идет сотрудничество с иностранными партнерами.
Лев
Сегодня Львам звезды рекомендуют сосредоточить свои усилия на вопросах повышения финансовой отдачи от той недвижимой собственности, которая находится в вашем распоряжении. Возможно, есть смысл повысить арендную плату, если вы являетесь арендодателем. Это хорошее время для заключения выгодных сделок по купле-продаже и обмену недвижимости. Успешно поработают строители.
Дева
Сегодня Девы могут предпринять ряд взвешенных шагов по укреплению и расширению деловых связей. В результате, прежние связи могут еще больше окрепнуть, а новые будут весьма серьезными. Благоприятное время для проведения выставок, конкурсов, общественных мероприятий. Можно заключать договора по открытию курсов обучения, филиалов, дочерних предприятий.
Весы
Сегодня Весы сумеют достичь наибольших успехов в работе только благодаря тихой и незаметной для окружающих, деятельности. Можете рассчитывать на получение материальной поддержки от работодателя. Например, вам начнут оплачивать проезд от дома до работы или организуют бесплатные обеды. Во второй половине дня, возможно, придется понервничать из-за потери документа.
Скорпион
Сегодня Скорпионам, причастным в своей работе к творчеству и искусству, возможно, предстоит провести один из самых плодотворных дней. Вы можете переживать необыкновенный творческий взлет. Вас могут посетить интересные идеи, некоторые из которых Вы можете попытаться реализовать сразу, не откладывая в долгий ящик. Бизнесмены ощутят азарт, который бывает у удачливых игроков.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут закладывать новые фундаментальные проекты в области недвижимости. Например, символическая закладка первого камня на месте предстоящего строительства, заложит благополучное его завершение в дальнейшем. Также можно давать старт созданию частного предприятия, открывать торговую точку на рынке. Успешно идет завершение работ.
Козерог
Сегодня Козероги наиболее результативно смогут провести этот день, если всерьез займутся укреплением деловых связей. Работа с информацией принесет вам наиболее ощутимый эффект. Хорошо вступать в контакты с разными людьми, совершать поездки и встречи. Новые связи и контакты могут оказать положительное влияние на дальнейшее процветание вашего бизнеса. Особенно это затронет торговцев.
Водолей
Сегодня Водолеи могут пожать плоды своих усилий в проектах, над которыми работали последнее время. Особенно это касается тех, кто занят индивидуальной трудовой деятельностью, и чьи доходы целиком и полностью зависят от того, насколько вы работоспособны, трудолюбивы и талантливы. Также это неплохое время для тех, кто стремится сделать карьеру.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют в своих поступках не слушать никого и делать только то, что вы сами считаете нужным. Никто лучше вас самих не в состоянии подсказать вам наиболее верную линию поведения. Разумеется, это не означает, что не нужно ни с кем советоваться и обмениваться мнениями. Просто после такого обмена итоговое решение необходимо сформировать лично Вам.