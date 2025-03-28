Перемены некстати — любовный гороскоп на 29 марта

Наш гороскоп содержит полезные рекомендации, которые помогут лучше понять особенности этого дня и использовать их с максимальной пользой.
Овен
Сегодня у Овнов на первом месте их личное Я. Этот день делает их эгоцентриками и побуждает даже при влюбленности ценить свою индивидуальность. Они хотят разобраться в своих чувствах, сделать верный выбор, подарить свое сердце тому, кого любят, и получить то, о чем мечтали. На это им нужно время.
Телец
Сегодня у Тельцов день усиливает психологическую зависимость от объекта симпатий. Его личность не всегда будет для них целостной: не исключено, что сейчас они видят лишь одну ее грань, да и ту сквозь пелену прошлого. Но именно сегодня у них есть возможность сделать шаг к пониманию полного «портрета».
Близнецы
Сегодня Близнецам, несмотря на заминки, сомнения и отсрочки, этот день внушает долю уверенности в будущем. Что-то (или кто-то) не даст им забыть о сделанных любовных авансах и построенных в личной жизни планах, пусть пока не вполне однозначных. Все, что происходит сегодня — не гарантия, но шанс.
Рак
Сегодня Раков то или иное обстоятельство вынуждает занять более жесткую психологическую позицию в целом или решительнее действовать в конкретный момент. Звезды намекают, что в сфере личных отношений нужды в подобной тактике сейчас нет. Лучше приберечь агрессивность для бизнеса или дел житейских.
Лев
Сегодня Львы могут не дождаться конкретных ободряющих знаков в сфере личных отношений, но общий фон дня будет для них позитивным. Звезды советуют поддерживать этот настрой: он поможет верить в себя, в любовь и в будущую удачу, постепенно создавать предпосылки для приближения нового витка событий.
Дева
Сегодня Девам звезды подсказывают, что любой шаг ведет их в ловушку, и поступки в делах сердечных не исключение. Маневр, совершенный под влиянием страсти, отчаяния, легкомыслия или авантюрного настроя, не станет мечом, разрубающим все узлы — скорее, он только добавит ситуации остроты и критичности.
Весы
Сегодня Весы имеют шанс увидеть партнера во всей красе его темперамента. Возможно, он будет злиться, ревновать или пытаться обозначить свое лидерство. Звезды намекают, что подхватывать его настрой не обязательно. В некоторых случаях, будет лучше отойти в сторону и дать ему остыть в одиночестве.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут надеяться на то, что гроза обойдет их личные отношения стороной, их не коснутся наиболее острые события и пиковые эмоции. Но им стоит учесть, что ситуации этих суток способны повлиять на их общение с любимым человеком косвенно, создав условия для суеты или для мелких ссор.
Стрелец
Сегодня Стрельцам трудно удержаться от душевного порыва, рискованного шага или любовной авантюры: к этому их может подталкивать как нерядовая ситуация, так и природный темперамент. Звезды предупреждают, что такая инициатива чревата (особенно, если налицо разлад между чувствами и образом действий).
Козерог
Сегодня Козерогам не стоит относиться к своим отношениям с близким человеком беспечно. Этот день не только подчеркивает накопившиеся разногласия, но и способен дать импульс их новому витку, причем в острой форме. Раздражающим фактором может стать борьба интересов или отсутствие честного диалога.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют не полагаться на манеру общения любимого человека и на собственное красноречие, а также на средства связи: все это источники искажения данных. Делать выводы лучше непосредственно из чужого поведения, предварительно сделав поправку на возможную раздражительность.
Рыбы
Сегодня Рыб собственная или чужая импульсивность побуждает ускорять события и «бежать впереди паровоза». Последствия подобного порыва для их любовных отношений могут оказаться не самыми лучшими, возможна неудача, стресс или разочарование. Не тот момент, когда стоит что-то резко менять.