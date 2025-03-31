Копаемся в прошлом — гороскоп на 1 апреля

31 марта 2025 Гороскопы Марианна Басс

3-4 лунные сутки. Сегодня Луна в Тельце удерживает акцент на чувственных ощущениях и усиливает эмоциональный ответ на любые ностальгические ноты.

Фото: rambler