Берем паузу в свиданиях — любовный гороскоп на 18 апреля

Наш гороскоп поможет настроиться на день, прислушаться к себе и сориентироваться в происходящем с большей уверенностью.
Овен
Сегодня для Овнов тема любви и романтики может иметь ностальгический или пессимистичный оттенок. Возможно, они будут скучать в одиночестве, тосковать по своему любовному прошлому или пытаться избавиться от оставшихся воспоминаний о нем. Вечером нежелательны важные разговоры и отправка сообщений.
Телец
Сегодня Тельцов день может лишить части любовных надежд или подтвердить их подозрения. Могут оказаться несостоятельными их романтические фантазии о счастье с любимым человеком вдали от дома. Звезды советуют не роптать: правда и реальность лучше иллюзий, а судьба отнимает не все, а только ненужное.
Близнецы
Сегодня Близнецам день может добавить поводов для уныния. Чаще всего на их пути будут стоять внешние препятствия, которые они пока не в силах преодолеть. Вечером многие Близнецы предпримут попытку поговорить или получить информацию, но рискуют натолкнуться на ложь или совершить просчет.
Рак
Сегодня Ракам придется поставить личную жизнь на второе место или смириться с тем, что романтические планы не исполнятся в полной мере. Пережив осечку или разочарование, многие Раки вечером захотят разговора, но нет уверенности в том, что они услышат честный ответ или получат верную информацию.
Лев
Сегодня Львы не могут закрыть для себя навсегда тему любовного прошлого и связанных с ним переживаний. Растущая энергия может побуждать их что-то срочно предпринять для ускорения событий, но звезды намекают, что в большинстве случаев лучше смириться, набраться терпения и еще немного подождать.
Дева
Сегодня Девы не вполне свободны от прошлых чувств и обязательств. Утром и днем они могут оставаться пленниками былых отношений или собственной привычки к ним. Вечером желательно остерегаться обмана и самообмана. Вечернее время - не лучшее для знакомства, важного решения, отправки личного сообщения.
Весы
Сегодня у Весов в личную жизнь прокрадутся ноты неясности. Самым сложным будет вечер: в это время, разговаривая с любимым человеком, они могут столкнуться с новой проблемой и не сразу распознать ее сигналы. Возможно, партнер что-то скроет, будет витать в облаках иллюзий или пребывать в сомнениях.
Скорпион
Сегодня Скорпионам лучше отложить интенсивную личную жизнь, особенно, если они хотят придерживаться в ней привычного сценария. Он может оказаться невозможным из-за нехватки времени или неподходящего настроения. Многое зависит от того, как расставленны приоритеты и что важнее, любовь или работа.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов возможны проблемы с гармоничной непринужденной демонстрацией чувств или реализацией романтических планов. Возможно, им не хватит материальных средств, помешают домашние или служебные обязанности, или против них выступят их же собственные тайные психологические комплексы.
Козерог
Сегодня Козерогам не слишком везет в делах сердечных. Из-за неудачного стечения внешних обстоятельств, а также собственного неподходящего настроения или самочувствия, они могут делать ошибки, упускать возможности, впадать в иллюзии или теряться в общении — словом, выглядеть не лучшим образом.
Водолей
Сегодня Водолеям день не дает полной уверенности и полной свободы. Он напоминает им о рамках, за которые не надо выходить. Также он может намекнуть на нюанс любовного прошлого, своего или чужого, который пора забыть. Возможна скрытность. Вечерние сообщения не помешает уточнить и проверить.
Рыбы
Сегодня Рыбы не свободны в выражении своих чувств и часто ограничивают себя в этом сами. Это не лучшее время для свиданий, перемен, знакомств, развития новых романов. Звезды советуют не жалеть об упущенных возможностях такого рода, поскольку главная задача сейчас — качественное прощание с прошлым.