Продумываем каждый шаг — финансовый гороскоп на 23 апреля

Сегодня нам стоит аккуратнее принимать решения.

Наш гороскоп говорит, что день может принести неожиданные повороты, требующие гибкости и внутреннего спокойствия.

Овен

Сегодня Овнов может ожидать весьма напряженный день. Самая критическая тема — вероятные юридические споры вокруг находящейся в вашем распоряжении недвижимости. При аренде помещений может быть поднят вопрос о разрыве арендного договора, что сопряжено с множеством неудобств. Старайтесь не допускать нарушений закона, поскольку Вы можете находиться под пристальным наблюдением представителей фискальных служб.

Телец

Сегодня у Тельцов в делах может нарастать напряженность. Прежде всего, это может затронуть тех, кто часть дохода получает в виде дополнительной подработки. Звезды советуют держаться в стороне от любой секретной деятельности и тайных расследований. Не следует полагаться на поддержку влиятельного покровителя, предпочитающего оставаться в тени.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды советуют заниматься индивидуальным трудом. Ваши личные доходы могут заметно вырасти. А вот совместная работа с деловыми партнерами может доставить вам немало беспокойств. Разногласия с партнером, скорее всего, возникнут по теме раздела прибыли. Партнер может требовать увеличить его долю в общих доходах. Также сложное время для работы в сфере услуг.

Рак

Сегодня Ракам , имеющим свой бизнес, рекомендуется прилагать усилия по укреплению своей деловой репутации. Можно проводить рекламные акции, презентации, выставки, менять вывеску на фасаде фирмы, делать рассылку электронных писем. Во второй половине дня могут возникнуть конфликтные ситуации с коллегами в трудовом коллективе. Не исключено получение рекламации от прежних заказчиков.

Лев

Сегодня у Львов удачное время для поисков дополнительных источников дохода помимо основной работы. Если Вы умеете что-то делать на профессиональном уровне, то можете опубликовать соответствующее объявление в СМИ или в интернете. Позитивный отклик не заставит себя долго ждать. Также это хорошее время для оформления к получению полагающихся вам по закону выплат пособий, субсидий, компенсаций, доплат к пенсии и налоговых вычетов.

Дева

Сегодня Девам звезды рекомендуют всесторонне развивать направление на усиление делового партнерства. Несмотря на напряженный день, эта тема для вас может сложиться наиболее успешно. Можно заниматься выполнением индивидуальных заказов, вести переговорный процесс, проводить массовые мероприятия, выставки, концерты, презентации. Однако это не лучшее время для сделок с недвижимостью.

Весы

Сегодня Весы , работающие по свободному графику и самостоятельно решающие, когда и что им следует делать, могут добиться неплохих результатов в течение этого дня. Успешно внедряются рационализаторские предложения. Можно проводить эксперименты, пытаться что-либо усовершенствовать, изобретать. Сложно обстоят дела с движением бумаг, документов и отчетов при согласованиях по инстанциям.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов , которые имеют отношение к творческим видам деятельности, может сложиться хороший день. Успешно идут дела в дизайнерских и рекламных студиях, издательских домах, туристических агентствах. Ученые и изобретатели могут совершить открытия и придумать принципиально новые технические новинки. Не рекомендуется закупать оптовые партии импортного товара.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут столкнуться с нестабильностью во внешних обстоятельствах. Из-за этого Вам будет сложно проводить твердую и последовательную линию в ведении бизнеса. Ведь если не реагировать на внешние обстоятельства, то есть риск понести убытки. Частая смена настроения и приоритетов не способствует успеху в делах. Особенно это может проявиться во второй половине дня.

Козерог

Сегодня Козероги могут столкнуться с ненадежностью партнера. Вас могут подставить при заключении сделок. Кроме того, бизнесмены могут почувствовать, что конкуренты усиливают активность и любыми путями постараются оттеснить вас с рынка услуг. Поиск замены прежних партнеров на новых партнеров может увенчаться успехом. Однако не следует рассчитывать, что ваши новые связи сразу будут эффективными.

Водолей

Сегодня Водолеям , работающим в сервисных центрах, электроэнергетике и на транспорте звезды настоятельно советуют уделить повышенное внимание соблюдению техники безопасности. Вероятность технической поломки может повыситься во второй половине дня. Также не рекомендуется в это время проводить испытания новой техники и пусконаладочные работы. Компьютеры и Интернет могут ломаться чаще обычного.

Рыбы