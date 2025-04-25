Настраиваемся позитивно — гороскоп на 26 апреля

25 апреля 2025 Гороскопы Марианна Басс

27-28 лунные сутки. Сегодня Луна в Овне приветствует активный образ жизни, поддерживает общительность, любознательность и веселый настрой.

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Гороскоп на сегодня говорит, что не время для строгого контроля и скрупулезного следования формальностям. Хорошо делиться идеями, рекламировать в экспресс-режиме отдельные услуги и таланты. Уместны физические и интеллектуальные разминки, тренинги и учебные занятия, если они имеют оттенок игры. Внимание могут привлечь яркие краски, блестки остроумия, ментальные парадоксы, а также элементы циркового представления, клоунады. Не стоит планировать на этот день серьезные долгие совещания и рутинный монотонный труд. Овен Сегодня Овны склонны следовать своим собственным привычкам, интересам и минутным импульсам. Им может не давать покоя избыток энергии, общительность, любопытство или увлеченность новыми надеждами. Многие Овны будут остроумными собеседниками. Всем Овнам, особенно рожденным в марте, стоит помнить, что в данный момент их новые идеи и мечты еше сыроваты и, возможно, пока рано всерьез ими делиться. Телец Сегодня Тельцам стоит помнить, что в делах они остаются невольными заложниками обстановки, в которой фокус не всегда стоит на их персоне и личных интересах. Это не лучший момент для активного самовыражения. Также важно не забывать, что многое в эти сутки не может быть сделано тщательно и воспринято всерьез. Общительность и энергия нередко будут дополняться легкомыслием и непостоянством. Близнецы Сегодня Близнецам важно пользоваться моментом, если они настроены на интенсивное общение с позитивным оттенком, игру, спорт, короткие разъезды или деловую активность. Этот день позволяет оставаться на вчерашней волне, развивая появившиеся накануне идеи и обсуждая недавние новости, но его общий вектор скорее направлен в будущее. Есть шанс блеснуть своей эрудицией и остроумием, завязать контакты. Рак Сегодня Ракам не стоит успокаиваться и сбавлять темп, если они стремятся получить что-то «здесь и сейчас». В этот день в цене живость, находчивость, общительность, креативная шустрая мысль, деловая жилка и чувство юмора. Приветствуется наличие разнообразных связей или источников информации: чем их больше, тем больше надежд на необходимые быстрые подсказки и дополнительные варианты решения задач. Лев Сегодня Львы получают заряд позитива, подпитывают свои новые мечты и надежды. Этот день помогает им расширять горизонты и список друзей, готовиться к учебе или поездке. Он позволяет запастись дополнительной информацией и получить моральную поддержку перед важным мероприятием, мысленно «расправить крылья» перед ответственным шагом. Приветствуется открытость новым контактам, маршрутам и знаниям. Дева Сегодня Девам не стоит отступать, если им подвернулся удачный шанс, а в их настроении наличествует необходимый кураж. Этот день не располагает к большой настойчивости, но иногда ее все же следует проявить, например, если вдруг появилась смелость для общения с нужными людьми или стала доступна связь с ними. Возможно, таким путем удастся добыть ценные данные или уладить какой-то критичный вопрос. Весы Сегодня Весам звезды советуют держать для себя на первом месте партнерские интересы и обратную связь с нужными людьми. Этот день позволяет без напряжения развить любую совместную инициативу — в том числе, сотрудничество с иностранцами, с представителями образовательной и юридической сфер. Если достигнуто согласие и дело пошло удачно, на этой позитивной волне есть смысл сделать еше один шаг. Скорпион Сегодня у Скорпионов внимания требуют повседневные дела и связанные с ними задачи, что иногда вовлекает их в дополнительные хлопоты. Однако назвать атмосферу дня негативной было бы преувеличением. Многие вопросы будут решаться без лишнего напряжения, либо оно будет разряжаться через игры и шутки. Кроме того, усилия принесут хорошие плоды, например, помогут в поиске работы или развитии бизнеса. Стрелец Сегодня Стрельцы могут продлить для себя фазу игр, романтики, творчества, свободного общения, легкости и беззаботности. Они вправе отложить на завтра скучные рутинные дела и остаться в атмосфере креатива. Стрельцам-родителям этот день дарит дополнительное время для общения с детьми в непринужденной обстановке, а Стрельцам, имеющим командное хобби, дает шанс на пополнение группы единомышленников. Козерог Сегодня Козерогам стоит помнить, что этот день мешает терпению, длительной сосредоточенности, аккуратности и серьезному отношению к делу. Не стоит планировать на сегодня долгие совещания, ответственные встречи, доверительные разговоры на щекотливые темы и строгие формальные процедуры, включая подписание договора. Также звезды не рекомендуют заниматься двумя или несколькими процессами одновременно. Водолей Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что сохраняются подходящие условия для легкого общения и недолгих поездок. Также уместны различные игры и разминки, приветствуется физическая и интеллектуальная активность. Можно дополнительно продвинуться в начатых накануне переговорах. Может хорошо идти деловая переписка, работа с информацией и короткими текстами. Удачный момент для прогулки, вечеринки. Рыбы Сегодня Рыбам важно быть оперативными и быстрее откликаться на значимые для себя сигналы. Обстановка дня не способствует продолжительной сосредоточенности: внимание в любой момент может отвлечься, серьезный настрой может смениться легкомысленным. Не стоит откладывать поиск дополнительной полезной информации, сравнение вариантов и мнений, ответ на служебное письмо или деловое предложение.