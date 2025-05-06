Планы могут провалиться — финансовый гороскоп на 7 мая

Наш гороскоп поможет настроиться на спокойный ритм, прислушаться к себе и сделать выбор.
Овен
Сегодня Овнам звезды не советуют заниматься оформлением документов и регистрацией фирмы. Любые служебные командировки и контакты с представителями официальной власти могут проходить не так, как вы ожидаете. Встреча может не состояться из-за каких-то происшествий в дороге. Работать по заранее согласованному плану не удается из-за каких-то помех, сбоев, нарушений ритма.
Телец
Сегодня Тельцам день не обещает быть легким и безмятежным. Затруднены те виды деятельности, которые связаны с умственным трудом и финансовыми операциями. Не рекомендуется подавать судебные иски о возмещении материального ущерба. Неудачный день для преподавателей, менеджеров, рекламных и дизайнерских студий, туристических агентств. Берегите свою деловую репутацию.
Близнецы
Сегодня Близнецам, работающим с техникой и механизмами, звезды советуют максимум внимания уделить соблюдению техники безопасности. В результате поломки механизмов, есть вероятность получить мелкую производственную травму. При работе с безналичными платежами перепроверяйте правильность ввода цифр при заполнении формуляров — из-за ошибки денежный перевод может быть отправлен не по назначению.
Рак
Сегодня у Раков могут серьезно осложниться отношения с основным партнером по бизнесу. Полагаться на ответственное и надежное поведение партнера сегодня было бы крайне опрометчиво. Вести переговоры и подписывать соглашения о сотрудничестве звезды вам не советуют. Конкуренты могут применить против вас тайные методы. Лучшее ваше оружие - открытая борьба.
Лев
Сегодня для Львов день может стать переломным в их профессиональной судьбе. Особенно это касается тех, чье положение на основной работе последнее время было неустойчивым и шатким. Тогда сегодняшний день станет последней каплей, которая подтолкнет вас к поискам новой работы. Звезды советуют не делать поспешных шагов под действием конфликта и нервного возбуждения.
Дева
Сегодня Девам, занятым творческими видами деятельности, не рекомендуется выступать на публике. Особенно это относится к артистам театра, шоу-бизнеса, музыкантам — концертные выступления могут не принести вам оваций и аншлага. Нежелательно проводить творческие конкурсы, викторины, конференции, выставки-продажи. Ваше появление на публичных мероприятиях может негативно отразиться на вашей деловой репутации.
Весы
Сегодня у Весов может отсутствовать ясность в понимании текущих вопросов. Особенно это касается юридических вопросов. Не исключено, что к вам могут предъявить судебные иски или претензии на ваше имущество. Если оно было не до конца или неправильно оформлено, то существует реальная угроза лишиться этого имущества. Старайтесь своевременно принимать меры для исправления ошибок.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов все дела, связанные с вопросами безопасности и страхования бизнеса, могут приобретать негативный оттенок. Особенно отчетливо это проявляется в финансовом секторе экономики и на транспорте. Если ваш бизнес связан с перевозками людей или грузов, то возрастает вероятность ущерба для автомобиля в результате поломки. Причем выплата страховки может быть сопряжена с трудностями.
Стрелец
Сегодня Стрельцам рекомендуется ограничить финансовые отношения с партнером по бизнесу. Вы рискуете понести финансовый ущерб из-за того, что ваш деловой основной партнер может попасть в затруднительное положение и от вас потребуется оказать ему финансовую помощь. Но именно этого звезды вам не советуют делать, ввиду того, что ваши финансы не смогут повлиять на положение дел партнера.
Козерог
Сегодня у Козерогов, не занятых индивидуальной трудовой деятельностью, а работающих в большом трудовом коллективе, этот день может быть связан с осложнениями с коллегами. Вас могут постоянно дергать, отвлекая от выполнения своих обязанностей. В результате вы можете начать допускать ошибки, и ритм трудового дня может быть нарушен. Мелкие помехи и напряжение с коллегами могут негативно отразиться на результате.
Водолей
Сегодня у Водолеев по ряду сфер деятельности день может сложиться неблагоприятно. Прежде всего, речь идет о тех, кто, так или иначе, причастен к курортно-санаторному лечению и отдыху (базы отдыха, профилактории, пансионаты, гостиницы). Планы относительно получения дополнительных доходов от выполнения частных заказов могут не оправдать ожиданий. Избегайте тайной деятельности.
Рыбы
Сегодня у Рыб недвижимое имущество может, так или иначе, понести ущерб. Следует особое внимание обратить на техническое состояние электропроводки, сантехники и коммунально-бытового хозяйства. Прорыв водопроводной трубы или короткое замыкание могут привести к серьезным проблемам. Не рекомендуется заниматься сварочными и ремонтными работами в помещениях.