Креатив поможет во всем – финансовый гороскоп на 8 мая

Сегодня нужно фантазировать.

Наш гороскоп помогает читателям настроиться на гармоничное течение дня, акцентируя внимание на позитивных возможностях и предостерегая от возможных сложностей.

Овен

Сегодня у Овнов первая половина дня во многом может сложиться суетливо и хлопотно. Работа с информацией, бумагами, перепиской хотя и активизирована, но недостаточно результативна. Много времени может расходоваться на урегулирование мелких вопросов, которые не оказывают весомого влияния. Серьезных последствий от разговоров и поездок в это время ждать не приходится.

Телец

Сегодня у Тельцов этот день может сложиться вполне благополучно для торгово-закупочной и посреднической деятельности. Может ускориться информационный и товарно-денежный обмен, растет прибыль. Хорошо совершать оптовые закупки товара на базах для последующей реализации в розничной торговой сети. В конце дня может произойти сбой темпа в делах. Не рекомендуется совершать поездки.

Близнецы

Сегодня у Близнецов успех дня во многом зависит от их личной активности и инициативы. Вы прекрасно видите выгоду в разных ситуациях, и ваши действия могут быть результативны. Однако следует иметь в виду, что в конце рабочего дня в ваших финансах может произойти резкая перемена. С одной стороны может появиться выгодный вариант для инвестиций, с другой стороны требуется все тщательно взвесить, прежде чем тратить деньги.

Рак

Сегодня у Раков в первой половине дня может сложиться благоприятная ситуация для получения доходов. Кроме основной работы у вас есть возможность для получения дополнительных доходов. Начальство может попросить вас выйти во внеурочное время на подмену заболевшего коллеги. Однако в конце дня ситуация может резко поменяться. Может произойти напряжение в отношениях с партнером и конкурентами.

Лев

Сегодня у Львов успеху в получении тайной информации из конфиденциальных источников способствует первая половина дня. Хорошо идет работа в группе единомышленников, особенно в проектно-конструкторских бюро или в научно исследовательской работе. В конце дня может произойти осложнение в отношениях с коллегами, а также спад работоспособности из-за ухудшения самочувствия.

Дева

Сегодня Девы в первой половине дня могут добиться положительных сдвигов в карьере. Звезды советуют вам ставить перед собой небольшие практические задачи – успешно решив маленькие дела, вы сумеете приблизиться к заветной цели. Необходимо действовать методично и последовательно. В конце дня могут усилиться ваши интеллектуальные способности и умение стратегически мыслить. Можно составлять бизнес-план.

Весы

Сегодня Весы если в первой половине дня сумеют удачно решить актуальные юридические вопросы по обеспечению бизнеса, то в конце дня у вас будет шанс закрепить свои успехи в организационном смысле. Иначе говоря, этот день подходит для подготовки документов, согласований и регистрации фирмы. Вы сумеете также заручиться поддержкой своих инициатив у представителей официальных властей.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов если были финансовые вложения в банке, то наступает удачный момент снять проценты. Также можно делать новые депозиты под выгодные процентные ставки. Дальние поездки могут принести вам выгодные договоренности. Особенно это касается тех, чей бизнес связан с импортно-экспортными операциями и перевозкой грузов. Хорошо принимать участие в выставках, конференциях.

Стрелец

Сегодня для Стрельцов , которые занимают руководящие должности, день благоприятствует. Ведущие менеджеры и владельцы фирм смогут принять несколько взвешенных решений по изменению структуры бизнеса. В результате будут отсечены ненужные или неэффективные подразделения, что поставит фирму на более динамичный путь развития. Ориентируйте себя на обновление бизнеса.

Козерог

Сегодня Козерогам рекомендуется делать ставку на развитие делового партнерства. Ваш основной партнер может выступать в роли инициатора, поскольку его поступки могут оказаться более энергичными и удачливыми. С вашей стороны требуется дать партнеру наибольший простор для деятельности и не ждать скорого эффекта. Особенно это важно при ведении переговорного процесса с иностранцами.

Водолей

Сегодня для Водолеев творческих профессий первая половина дня может сложиться благоприятно. Возможно, вам удастся найти компромисс между своим творческим замыслом и его практическим воплощением в картину, музыку, стихи, скульптуру, театральную постановку и пр. в конце дня может усилиться ваша работоспособность и настрой на конструктивный труд. С другой стороны, отношения с коллегами могут испортиться.

Рыбы