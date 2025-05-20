План будет меняться каждые полчаса – гороскоп на 21 мая

Гороскоп на сегодня говорит, что не стоит спешить с важными начинаниями, хотя для них уже и сложились отличные предпосылки. Луна в знаке Рыб может ослабить изначально хороший потенциал любой ситуации, просто добавив неуместной чувствительности или снизив ресурс энергии. Возможен недостаток уверенности, собранности или последовательности. Это подходящее время для отдыха, уединения, расслабления, перезагрузки сознания, профилактики недомоганий и накопления сил для рывка, а если энергия бьет ключом, то для скрытой подготовки к задуманным мероприятиям.
Овен
Сегодня Овнам звезды подсказывают, что день подходит для отдыха, уединения, физической и ментальной перезагрузки. Самое время сбавить темп или полностью отказаться от какой-либо активности. Даже у очень энергичных и нетерпеливых представителей знака бурная деятельность может смениться пассивными мечтами о предстоящих действиях и будущих достижениях, либо минутами тайной слабости и нерешительности.
Телец
Сегодня Тельцов день может сделать мнительными, менее уверенными в себе, своих друзьях, профессиональных компетенциях или карьерных перспективах. Смена планов или правил игры может вызвать у них смешанные чувства, надежды могут соседствовать с тайными опасениями. В такой ситуации для них важна информированность, опора на собственную интуицию и прошлый опыт может увести их в ложном направлении.
Близнецы
Сегодня у Близнецов возрастает потребность в ярком самовыражении и заметности. Могут пробудиться их личные амбиции. Многие Близнецы, особенно рожденные в мае, получают большую духовную силу, возможность стать учителями, звездными персонами, лидерами в какой-то сфере. Но обстоятельства пока не позволяют им проявить себя в полную силу. Их может подвести самочувствие или нехватка внутренней цельности.
Рак
Сегодня у Раков хорошо работает интуиция, но в некоторых направлениях она может их подвести. Им не стоит слепо доверять своим привычным ощущениям, когда они строят долгосрочные планы и пытаются определить свои цели. Им важно помнить, что ситуация изменилась: сместился вектор духовных ценностей или стали иными профессиональные ориентиры, неизбежно разочарование в отдельных персонах или идеалах.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют взять перерыв в активной деятельности или принять в ней знакомые меры предосторожности (в зависимости от ситуации и личных сфер уязвимости, технические или психологические). Это день, когда может неожиданно посетить слабость, мнительность, временное невезение или депрессивный настрой. Даже явно положительные тенденции момента могут восприниматься в негативном ключе.
Дева
Сегодня Девам день способен дать цель, но и воздвигнуть на пути к ней препятствия. Мысля в изначально верном направлении, многие Девы выберут неудачный момент для реализации своих планов. Они рискуют столкнуться с помехой, пытаясь заявить о себе, встретиться с нужным человеком, подать документы или попасть в учреждение. Может быть затруднен диалог с начальником, учителем или выбранным специалистом.
Весы
Сегодня Весам не стоит рассчитывать на полный комфорт, на новый подарок судьбы или на стремительный прогресс в своих делах. Внешние события сложатся для многих Весов почти идеально, но что-то помешает им стать баловнями фортуны, даже если дан «зеленый свет». Возможно, подведет здоровье, обнаружатся скрытые погрешности в выбранном сценарии действий или окажется не слишком расторопным помощник.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов день благоприятен, если они нуждаются в отдыхе, восстановлении душевного комфорта, уединении или переходе к более доверительному стилю общения. Он поможет им примириться с утратой некоторых привычных опор и подскажет, кого (чего) им в данный момент следует опасаться. Он вряд ли добавит им энергии для текущих работ, азарта для игры, новых достижений или конкурентной борьбы.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов обстоятельства сложатся не очень удачно, если они стремятся быть на виду, надеются укрепить свою репутацию и имидж. Им могут помешать домашние дела, минуты слабости или следы прошлого. Звезды советуют не жалеть о сорвавшемся или отложенном мероприятии, поскольку оно вряд ли прошло бы успешно (в частности, сегодня не слишком выгодной будет позиция в значимом партнерстве).
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют быть внимательнее в любом деле, особенно, в его начале. Может возрасти рассеянность, оказаться не очень надежным выбранный человек. Не самый удачный момент для поиска помощника, выхода на новую работу, записи к врачу, обращения в сервис, важной встречи, выбора питомца. Если позволяет ситуация, лучше дать себе время на раздумья или дождаться уточняющих новостей.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды обещают положительные подвижки в их делах. Лучшие стороны дня – предпосылки для «магической» удачи, усиление интуиции в важных для себя вещах. Может внезапно прийти отдача от творчества или прежних усилий, наметиться счастливый момент в личной жизни или иной сфере. Не стоит спешить с использованием появившихся шансов прямо сейчас, если для них требуется материальная база.
Рыбы
Сегодня для Рыб это не очень гармоничный день. Возможны ошибки в выборе авторитетов и в самопозиционировании, особенно у февральских Рыб. Не всем Рыбам сегодня будут ясны их новые ощущения. Не исключено чувство пустоты и дезориентации, вызванное потерей привычной системы правил и ограничений. Хорошая новость: уходят страхи, снижается критичность ошибок, уменьшается бремя контроля и ответственности.