Ищем единомышленников — финансовый гороскоп на 24 мая

Наш гороскоп подходит для тех, кто хочет начать день с осознанности и внутреннего равновесия.
Овен
Сегодня для Овнов, которые занимают руководящие должности, успешно может сложиться этот день. Возможно, вам удастся решить многие вопросы благодаря способности находить взаимопонимание с окружающими. Может поступить ценная информация, после анализа которой, вы сможете принять верные управленческие решения. Для урегулирования некоторых деликатных вопросов можно использовать методы тайной дипломатии.
Телец
Сегодня Тельцам, имеющим свой бизнес, звезды советуют расширять границы своего экономического влияния. Этого можно добиться за счет увеличения ассортимента предоставляемых товаров и услуг, а также за счет расширения географии бизнеса. Очень продуктивными будут контакты с иностранцами и теми, кто живет в других регионах. Успешно идет проработка новых, более выгодных логистических маршрутов.
Близнецы
Сегодня Близнецы, занимающие руководящие должности, могут добиться высоких результатов благодаря возросшему трудолюбию, организаторским и административным способностям и целеустремленности. Есть шанс увеличить свои доходы за счет выгодного сотрудничества с государственными учреждениями. Возможно, удастся получить долгосрочный госзаказ. Поиски инвестиций могут оправдать ожидания.
Рак
Сегодня у Раков день может сложиться благоприятно для публичной деятельности и раскрутки бизнеса. При публикации объявления в средствах массовой информации положительный результат не заставит себя долго ждать. Фотосалоны, издательские дома, типографии, дизайнерские и рекламные студии получат выгодные заказы. Можно успешно вести переговоры и подписывать юридически значимые договора.
Лев
Сегодня Львы могут добиться успехов в делах благодаря возросшей работоспособности и нацеленности на достижение практических результатов. Особенно преуспевают работники промышленного производства, ремонтных мастерских, жилищно-коммунального хозяйства. Бизнесмены могут принять на работу очень ценного сотрудника, который принесет много пользы вашей фирме.
Дева
Сегодня Девы творческих профессий смогут проявить свои таланты наилучшим образом. Вы можете ощутить в себе невероятный эмоциональный подъем и вдохновение. Если ваше творчество имеет отношение к сценическому искусству (артисты, музыканты), то выступление на публике может принести вам восторженные отклики публики. Успешно пройдут выставки художников, дизайнеров.
Весы
Сегодня Весы имеют прекрасную возможность существенно увеличить свои капиталы за счет прироста недвижимой собственности. Это может быть покупка помещения или участка земли для дальнейшего бизнеса. Кроме приобретения недвижимости вы можете нарастить стоимость своей недвижимости за счет капиталовложений в неё: эффективны ремонтные работы, обновление коммунальных коммуникаций.
Скорпион
Сегодня Скорпионы, занятые в торгово-закупочной деятельности, смогут добиться высоких результатов. Вокруг вас может сложиться гармоничный информационный фон. Благодаря возросшей коммуникабельности вам удастся значительно расширить и укрепить свои деловые связи. Звезды советуют вам активнее идти на контакты, делать телефонные звонки, назначать деловые встречи и совершать короткие поездки.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов уровень доходов может находиться в прямой зависимости от того ресурса недвижимой собственности, которым вы располагаете. Наибольших результатов добьются риелторы, строители, ремонтники, работники жилищно-коммунального и сельского хозяйства. Процветает магазинная и рыночная торговля, надомный, гостиничный, ресторанный и семейный бизнес.
Козерог
Сегодня у Козерогов успех в делах зависит, прежде всего, от вашей личной инициативы. Звезды советуют вам максимально активно идти на контакты с другими людьми, делать телефонные звонки, отправляться в короткие поездки, назначать деловые свидания. За счет расширения связей вы укрепите свои позиции. Это хорошее время для учебы, совершенствования в профессиональных навыках.
Водолей
Сегодня у Водолеев хороший день для труда в спокойной и уединенной обстановке. Чем меньше будет вокруг вас шума и суеты, тем продуктивнее будет день. Отдавайте предпочтение той работе, где требуется глубокое сосредоточение. Наибольших результатов добьются художники, ученые-исследователи, программисты. Возможно, вас попросят выйти поработать внеурочно на подмене заболевшего коллеги.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют отдавать предпочтение труду в составе группы единомышленников на благо общего дела. Вам удастся соединить свои личные усилия с усилиями других людей при работе над крупными проектами. Благодаря творческому и новаторскому подходу вы способны сегодня увидеть и продвинуть вперед перспективные, главные направления. Успешно складывается проектно-конструкторская работа.