Сделаем удачные покупки – финансовый гороскоп на 8 июля

Наш гороскоп помогает настроиться на позитивный лад, обращает внимание на важные детали повседневности и подсказывает, где стоит проявить осторожность, а где — смело идти вперёд
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют все дела, связанные с оформлением документов и аналитической обработкой информации, начинать делать в первой половине дня. Можно успешно заниматься благоустройством своего рабочего места, устанавливать новую офисную мебель и технику. Хорошо пойдут дела в ремонтных мастерских и в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В конце дня воздержитесь от поездок.
Телец
Сегодня у Тельцов первая половина дня благоприятна для творческой деятельности, поездок, деловых контактов. Успехов добьются консультанты сетевого маркетинга, секретари-референты, социальные работники, торговцы и водители транспорта. Во второй половине дня лучше воздерживаться от крупных покупок, инвестиций в рискованные коллективные проекты и оптовых закупок.
Близнецы
Сегодня у Близнецов могут сложиться благоприятные обстоятельства для извлечения прибыли от использования ресурса недвижимой собственности. Могут вырасти доходы от аренды. Можно закупать отделочные материалы для ремонта производственных помещений, мебель и оборудование. Однако после полудня ремонтные и строительные работы будут сопряжены с трудностями.
Рак
Сегодня у Раков в первой половине дня могут успешно проходить деловые контакты и поездки. Старайтесь использовать это благоприятное время для того, чтобы успеть выполнить наиболее важные и ответственные дела, поскольку во второй половине дня ситуация может ухудшиться. Прежде всего, звезды советуют избегать любой закулисной деятельности. Ваши поступки не удастся сохранить в тайне.
Лев
Сегодня у Львов с утра дела идут хорошо при создании комфортных условий. Особенно это касается работы, требующей глубокого сосредоточения. Вряд ли вы в состоянии будете добиться результатов, если вас будут отвлекать. А вероятность этого возрастает во второй половине дня. В это время не рекомендуется заниматься групповыми видами деятельности. Ритм работы над проектами и при планировании может нарушиться.
Дева
Сегодня Девам удается успешно заниматься коллективной деятельностью, долгосрочным планированием и проектно-конструкторскими разработками. Работа, ориентированная на получение результата в отдаленном будущем, может быть вполне оправдана. Сюда подходить посев семян или рассады под будущий урожай. Рекомендуется заручиться поддержкой со стороны единомышленников.
Весы
Сегодня у Весов утром могут установиться особо доверительные отношения с начальством. Возможно, вам предложат выполнить какое-то конфиденциальное поручение информационного характера. Также вас могут попросить выйти на подмену заболевшего коллеги во внеурочное время с повышенной ставкой оплаты. В конце дня вы не застрахованы от проверок, ревизий со стороны представителей фискальных служб.
Скорпион
Сегодня Скорпионам, имеющим свой бизнес, с утра рекомендуется заниматься раскруткой бизнеса, публикацией рекламных объявлений. Работники туристических агентств и рекламного бизнеса смогут заключить много выгодных контрактов. Успешно проходит профессиональное обучение. Вашему имуществу во второй половине дня может быть нанесен ущерб в результате поломки или нарушений правил использования.
Стрелец
Сегодня Стрельцам, занимающим руководящие должности, с утра рекомендуется проводить заранее подготовленные структурные реформы и перестановки в кадровом составе фирмы. Есть неплохой шанс получить государственный заказ или открыть кредитную линию в банке. Во второй половине дня вы можете столкнуться с трудностями в деловом партнерстве и при контактах с клиентами.
Козерог
Сегодня Козероги в первой половине дня могут преуспеть в публичной и юридической деятельности. Можно вести переговоры с иностранцами и подписывать соглашения о сотрудничестве. Тем, кто владеют собственным бизнесом и имеют в подчинении сотрудников, звезды советуют обратить особое внимание на то, как выполняются ваши распоряжения и приказы. Вы можете вскрыть ряд нарушений.
Водолей
Сегодня Водолеи в первой половине дня смогут проявить свои лучшие практические качества. Вы можете хорошо ощущать реальную цену вещам и сможете сделать удачные покупки. Хорошо принимать финансовые решения относительно крупных покупок. Также вы сможете повысить уровень профессионального мастерства при интенсивном темпе работы. В конце дня не следует брать и давать деньги взаймы.
Рыбы
Сегодня Рыбы, работающие в сфере услуг, в начале трудового дня могут почувствовать улучшение в делах. Особенно это касается тех, кто имеет отношение к индустрии моды, отдыха и развлечений. Могут быть востребованы представители профессий, призванных сделать людей красивее, здоровее и веселее. Во второй половине дня неблагоприятное время для сделок с недвижимым имуществом.