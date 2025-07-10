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Рекламируем свои навыки — финансовый гороскоп на 11 июля

10 июля 2025ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит активнее презентовать себя.

Рекламируем свои навыки — финансовый гороскоп на 11 июля
Фото: Image by freepik

Наш гороскоп поможет настроиться на позитив и избежать ненужной суеты.

Овен

Сегодня для Овнов, имеющих в своем распоряжении определенный ресурс недвижимой собственности, которую можно использовать для извлечения прибыли, успешно может сложиться этот день. Можно заниматься ремонтно-строительными работами, монтировать оборудование в мастерских и торговых площадках. Также могут хорошо пойти работы на земельных участках, связанных с сельским хозяйством и благоустройством территории.

Телец

Сегодня у Тельцов этот день располагает к эффективной работе, связанной с оформлением документов. Успешно проходят короткие поездки и встречи, можно вести переговоры и завершать их подписанием соглашений о сотрудничестве. В целом этот день весьма хорош для усиления взаимодействия и налаживания деловых связей. Работники транспорта, консультанты и торговцы могут продвинуться в делах.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут с хорошим настроением начать этот день. Благодаря вниманию к коллегам по трудовому коллективу, вы можете значительно упрочить свои позиции. Вы можете ощущать свой трудовой коллектив и себя в нем как единую дружную семью. В доброжелательной обстановке вы успешно будете продвигаться в решении текущих задач. Хорошо проявят себя стажеры и практиканты.

Рак

Сегодня Раки могут преуспеть в начинаниях, связанных с аукционами, лотереями, организацией выставок, презентаций, концертных выступлений, спортивных состязаний. Также вы можете прекрасно ориентироваться в любом новом и конкурентном виде деятельности. Рекламное объявление может принести вам быстрый положительный эффект. Удачный день для торговли модными вещами.

Лев

Сегодня Львам день может благоприятствовать к неторопливой и углубленной работе в обстановке тишины и уединения. Это хорошо для тех, кто работает на дому, проводит расследования, занят научными исследованиями, писательством или программированием. Хорошо создавать программы и сайты на компьютере. Могут вырасти доходы в гостиничном, ресторанном и санаторном бизнесе.

Дева

Сегодня у Дев может сложиться благоприятный день для деловых поездок, проведения встреч, переговоров, обсуждения перспективных планов и сотрудничества. Особую роль и влияние приобретают те деловые партнеры, с которыми у вас установились приятельские дружеские отношения. Рекомендуется в течение всего дня проявлять инициативу, смелее идти на контакты, искать полезную информацию.

Весы

Сегодня Весы, занимающие руководящие должности или заинтересованные в карьерном росте, в первой половине дня могут получить благоприятный шанс для продвижения. Менеджеры, директора, владельцы фирм и учредители будут способны точно оценить ситуацию и принимать правильные управленческие решения. Не рекомендуется вносить серьезные изменения в стиль и методы работы.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды советуют сосредоточить усилия на расширении своего бизнеса, спектра предоставляемых услуг и ассортимента товаров. Чтобы успешно раскрутить бизнес хорошо опубликовать рекламное объявление - положительный эффект от этого не заставит себя долго ждать. Полезным будет посещение международной научно-технической выставки — это даст много идей.

Стрелец

Сегодня Стрельцы, деятельность которых связана с работой в море, особенно с торговым и рыболовным флотом, смогут получить неплохие доходы. Возможно увеличение доходов от секретной экономической деятельности. В ваши руки может попасть информация о технологиях, которыми пользуются ваши конкуренты. Поиски дополнительных источников дохода пройдут успешно.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют не пренебрегать общественной деятельностью. И пусть это не принесет сразу больших выгод, но в перспективе ваши труды многократно окупятся. Возможно, вам удастся проявить себя в роли удачливого миротворца и переговорщика. Рекомендуется коллективное обсуждение вопросов проводить в неформальной обстановке — это укрепит отношения.

Водолей

Сегодня Водолеи, если давно подумывали о смене работы, то в первой половине дня смогут отыскать вариант, который их заинтересует. В текущих делах начальство может заметить и оценить ваш вклад в работу фирмы и, вероятно, предложит вам новое, более ответственное задание. Руководящие работники смогут успешно решать текущие оперативные вопросы бизнеса с опорой на подчиненных.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды советуют уделить время и финансы для проведения рекламной компании. Можно использовать любые методы по раскрутке бизнеса, начиная от публикации объявления в средствах массовой информации, и заканчивая сменой вывески на фасаде офиса и заказом нового логотипа фирмы дизайнеру. Хороший день для дальних поездок, поисков новых рынков сбыта своей продукции.
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