Рекламируем свои навыки — финансовый гороскоп на 11 июля

Наш гороскоп поможет настроиться на позитив и избежать ненужной суеты.
Овен
Сегодня для Овнов, имеющих в своем распоряжении определенный ресурс недвижимой собственности, которую можно использовать для извлечения прибыли, успешно может сложиться этот день. Можно заниматься ремонтно-строительными работами, монтировать оборудование в мастерских и торговых площадках. Также могут хорошо пойти работы на земельных участках, связанных с сельским хозяйством и благоустройством территории.
Телец
Сегодня у Тельцов этот день располагает к эффективной работе, связанной с оформлением документов. Успешно проходят короткие поездки и встречи, можно вести переговоры и завершать их подписанием соглашений о сотрудничестве. В целом этот день весьма хорош для усиления взаимодействия и налаживания деловых связей. Работники транспорта, консультанты и торговцы могут продвинуться в делах.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут с хорошим настроением начать этот день. Благодаря вниманию к коллегам по трудовому коллективу, вы можете значительно упрочить свои позиции. Вы можете ощущать свой трудовой коллектив и себя в нем как единую дружную семью. В доброжелательной обстановке вы успешно будете продвигаться в решении текущих задач. Хорошо проявят себя стажеры и практиканты.
Рак
Сегодня Раки могут преуспеть в начинаниях, связанных с аукционами, лотереями, организацией выставок, презентаций, концертных выступлений, спортивных состязаний. Также вы можете прекрасно ориентироваться в любом новом и конкурентном виде деятельности. Рекламное объявление может принести вам быстрый положительный эффект. Удачный день для торговли модными вещами.
Лев
Сегодня Львам день может благоприятствовать к неторопливой и углубленной работе в обстановке тишины и уединения. Это хорошо для тех, кто работает на дому, проводит расследования, занят научными исследованиями, писательством или программированием. Хорошо создавать программы и сайты на компьютере. Могут вырасти доходы в гостиничном, ресторанном и санаторном бизнесе.
Дева
Сегодня у Дев может сложиться благоприятный день для деловых поездок, проведения встреч, переговоров, обсуждения перспективных планов и сотрудничества. Особую роль и влияние приобретают те деловые партнеры, с которыми у вас установились приятельские дружеские отношения. Рекомендуется в течение всего дня проявлять инициативу, смелее идти на контакты, искать полезную информацию.
Весы
Сегодня Весы, занимающие руководящие должности или заинтересованные в карьерном росте, в первой половине дня могут получить благоприятный шанс для продвижения. Менеджеры, директора, владельцы фирм и учредители будут способны точно оценить ситуацию и принимать правильные управленческие решения. Не рекомендуется вносить серьезные изменения в стиль и методы работы.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют сосредоточить усилия на расширении своего бизнеса, спектра предоставляемых услуг и ассортимента товаров. Чтобы успешно раскрутить бизнес хорошо опубликовать рекламное объявление - положительный эффект от этого не заставит себя долго ждать. Полезным будет посещение международной научно-технической выставки — это даст много идей.
Стрелец
Сегодня Стрельцы, деятельность которых связана с работой в море, особенно с торговым и рыболовным флотом, смогут получить неплохие доходы. Возможно увеличение доходов от секретной экономической деятельности. В ваши руки может попасть информация о технологиях, которыми пользуются ваши конкуренты. Поиски дополнительных источников дохода пройдут успешно.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют не пренебрегать общественной деятельностью. И пусть это не принесет сразу больших выгод, но в перспективе ваши труды многократно окупятся. Возможно, вам удастся проявить себя в роли удачливого миротворца и переговорщика. Рекомендуется коллективное обсуждение вопросов проводить в неформальной обстановке — это укрепит отношения.
Водолей
Сегодня Водолеи, если давно подумывали о смене работы, то в первой половине дня смогут отыскать вариант, который их заинтересует. В текущих делах начальство может заметить и оценить ваш вклад в работу фирмы и, вероятно, предложит вам новое, более ответственное задание. Руководящие работники смогут успешно решать текущие оперативные вопросы бизнеса с опорой на подчиненных.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют уделить время и финансы для проведения рекламной компании. Можно использовать любые методы по раскрутке бизнеса, начиная от публикации объявления в средствах массовой информации, и заканчивая сменой вывески на фасаде офиса и заказом нового логотипа фирмы дизайнеру. Хороший день для дальних поездок, поисков новых рынков сбыта своей продукции.