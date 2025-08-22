Сбои будут повсеместно — гороскоп на 23 августа

Гороскоп на сегодня говорит, что велик риск сбоев в программах и системах, в работе сервисов, транспортных служб и коммуникационных сетей. Возможны поправки в рабочем графике и в расписании учреждений. Нередко причиной таких ситуаций будут технические обновления или новые неумелые помощники, но возможны и другие обстоятельства: перемены в планах друзей, непредвиденные поломки и недомогания, капризы питомцев, необдуманные эксперименты. Возможна нервозность, случайная травма. Это не самый удачный момент для начала нового дела, поездки, лечебной процедуры.
Овен
Сегодня Овнов события дня могут побудить взяться за новую задачу, иногда вопреки их воле и намеченным планам. Возрастет вероятность неожиданных перемен на работе, ведущих к смене графика, апгрейду оборудования или найму новых сотрудников. Может подвести ассистент или друг, понадобиться мелкий ремонт, обновление или помощь в хозяйстве. Также может внезапно потребовать внимания здоровье или питомец.
Телец
Сегодня Тельцам события дня позволят настроиться на более подходящий их темпераменту лад и откроют им более удачные перспективы в любой практической сфере деятельности. Возможен новый поворот в планах, связанных с домом, хобби, отдыхом, личной жизнью или детьми. Не исключено, что этот переход произойдет благодаря небольшому кризису, а его катализатором станет новшество или неожиданное событие.
Близнецы
Сегодня Близнецов день может лишить привычной точки опоры. Многим из них придется обратить внимание на свой дом, семейные дела или жилищные условия. Возможно, случится авария или поломка, неожиданно поступит друг или домочадец, начнутся обновления, появится поле для творчества, ремонта или апгрейда. На этом фоне вероятна нервозность и склонность к неожиданным порывам, особенно у майских Близнецов.
Рак
Сегодня у Раков в текущие планы могут вмешаться непредсказуемые внешние обстоятельства. Многие Раки столкнутся с необходимостью изменить маршрут или время встречи, перенести или отложить задуманную поездку, воспользоваться новой линией связи или другим транспортным средством. Также для них велика вероятность оказаться в новой компании, среди неожиданных собеседников или нетипичных попутчиков.
Лев
Сегодня Львов день вынудит частично сменить свой фокус внимания. Новый поворот событий может потребовать от них повышенного внимания к своим текущим материальным делам или к практическим деталям долгосрочных планов. Технические обновления, социальные новшества или поступки друзей могут повлиять на их бюджет, затронуть список их насущных нужд или заставить пересмотреть предполагаемые будущие расходы.
Дева
Сегодня Дев (особенно рожденных в августе) звезды предупреждают о высокой вероятности сюрприза и нервозности, но вовсе не отговаривают их от попытки проявить себя. Не гарантируя успеха, день все же дает шанс, особенно при наличии моральной поддержки и элемента везения. Возможно, удастся открыть в себе новый талант, от чего-то освободиться, сломать инерцию старых целей и пойти в новом направлении.
Весы
Сегодня у Весов есть шанс остаться наблюдателями событий и избежать волнений, которые сопровождают жизнь других людей. Возможно, им удастся издали следить за новшествами в социуме, в сфере коммуникаций, в мире передовой мысли, в делах друзей или далеких знакомых. Вероятность сюрпризов и приключений выше, если есть какие-то конкретные планы, например, связанные с лечением, работой или поездкой.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов новшества и неожиданные события благоприятны, так как открывают перед ними возможность каких-то перемен. Нерешительные Скорпионы найдут для себя нужные ориентиры и мотивацию, а Скорпионы, уже готовые к новому курсу, получат дополнительный импульс. Возможно, сигналом к действию или смене мышления станет поступок друга, какое-то прогрессивное обновление или масштабный сбой.
Стрелец
Сегодня Стрельцам события дня могут принести сюрпризы и создать неудобства, но в них будет и полезная сторона: они укажут цель, ориентир или направление внимания, помогут сделать выбор или на что-то решиться. Такой импульс может дать перемена обстановки, обновление линий связи или используемых в работе компьютерных программ, появление нового лица в качестве помощника, партнера или руководителя.
Козерог
Сегодня Козерогам события дня не обещают полной стабильности, но дают надежду и указывают выход. Многие Козероги убедятся в том, что их страхи были преувеличены, например, в новых условиях остаются вполне востребованными их старые знания и навыки, или к ним по-прежнему благосклонны нужные люди. Но они также получат намек на необходимость пойти вперед (чему-то научиться, сменить формат связи).
Водолей
Сегодня Водолеям желательно следить за событиями дня, связанными с программными и другими обновлениями. При этом звезды советуют обращать особое внимание на практические детали: именно они могут стать ключом к успеху, указывая на приоритетные нюансы или на критические точки уязвимости. Возможно, кто-то из партнеров, друзей или помощников некомпетентен в подобных мелочах и нужно его подстраховать.
Рыбы
Сегодня у Рыб день может внести поправки в общение с нужными людьми, что затруднит им ведение домашних или иных дел. Причиной такого сюрприза могут быть внешние события (например, незапланированные технические и программные сбои), но возможны и неожиданные проявления человеческого фактора. Не исключено, что вдруг изменятся чужие планы, подведут друзья или партнеры, придется обратиться в другой сервис.