Контролируем все вокруг — финансовый гороскоп на 3 сентября

Сегодня нам стоит быть серьезнее на работе.

В нашем гороскопе вы найдёте рекомендации для каждого знака зодиака: где проявить инициативу, а где лучше прислушаться к внутреннему голосу и сделать паузу.

Овен

Сегодня для Овнов может сложиться вполне успешно. Вы можете рассчитывать на дальнейшее укрепление делового сотрудничества с партнерами, обсуждение с ними планов на будущее. Успешно идет работа в составе группы единомышленников. Посещение научно-технической выставки даст вам много перспективных идей. Вторая половина дня складывается не столь удачно во всех перечисленных делах.

Телец

Сегодня Тельцы , занятые поисками работы, смогут найти вариант, который вас может заинтересовать. Звезды советуют вам быстро принимать решение относительно своего согласия — в случае промедления может быть упущен удачный шанс найти хорошую работу. То же самое относится к контактам с начальством и коллегами по трудовому коллективу. Прекрасное время для выстраивания делового взаимодействия между начальством и подчиненными.

Близнецы

Сегодня Близнецы если собираются проводить рекламные мероприятия по раскрутке своего бизнеса, то звезды советуют запланировать их на первую половину дня. Ваши действия будут иметь положительный, но краткосрочный эффект. Подобные рекламные акции в конце дня могут стать пустой тратой времени и ресурсов. Такое разделение времени особенно почувствуют представители творческих профессий.

Рак

Сегодня у Раков внимание может быть привлечено к теме недвижимости. Поскольку большинство видов бизнеса базируется на какой-либо недвижимости — помещения офиса, склада, магазина, гаража и пр. — то в том или ином виде влияние звезд коснется вас. Характерно, что утреннее время и середина дня благоприятствуют вашей деловой активности, а в конце дня возможны разного рода неприятности.

Лев

Сегодня Львам звезды советуют самым тщательным образом сконцентрироваться на вопросах делового взаимодействия и обмена информации. В первой половине дня удачно проходят поездки и встречи, развивается партнерское сотрудничество. Дела, связанные с документами, без задержек проходят согласования и визирования в инстанциях

Дева

Сегодня Девы могут быть сосредоточены на вопросе, как заработать больше денег. И в первой половине дня удача может сопутствовать вам в этом. Многие из вас получат выгодные заказы. Благодаря хорошим отношениям с коллегами по трудовому коллективу, вам будут оказывать всяческое содействие. Но звезды советуют вам поторопиться и успеть выполнить наиболее важные дела к середине дня.

Весы

Сегодня Весы склонны действовать, опираясь исключительно на собственное понимание ситуации. Ваше желание проявлять инициативу в бизнесе может быть вполне оправданным. В первой половине дня вам может сопутствовать успех в любых начинаниях. Однако постарайтесь к середине дня закрепить свои положительные результаты и далее замедлить темп активности, поскольку могут быть осложнения.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов , деятельность которых связана с добычей и переработкой морепродуктов, гостиничным, ресторанным и санаторно-курортным бизнесом, первая половина дня может сложиться весьма благоприятно. Звезды советуют бизнесменам заниматься благотворительностью. Вторая половина дня может быть отмечена ухудшением дел в тех сферах деятельности, которые перечислены выше.

Стрелец

Сегодня Стрельцы в первой половине дня сумеют проявить свои таланты в некоем общем деле, объединяя усилия группы людей вокруг единого проекта. Это относится к работе по организации акционерного общества, проведению собраний, совещаний. Успешно пойдет проектно-конструкторская работа, составление и согласование бизнес-плана. Однако в конце дня могут ухудшиться обстоятельства.

Козерог

Сегодня у Козерогов в первой половине дня будет прекрасное время для продвижения в карьере и повышения уровня доходов. Ваши инициативы будут с пониманием и поддержкой встречены вышестоящим руководством. Вы можете получить выгодные заказы. У бизнесменов могут улучшиться отношения с представителями официальной власти. Вы можете получить от них необходимые разрешения для развития своих проектов.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды настоятельно советуют с утра пораньше браться за дела и проявить инициативу и смелость в своих начинаниях. Особенно перспективным направлением деятельности является расширение бизнеса как географически, так и за счет расширения линейки предлагаемых товаров и услуг. Во второй половине дня вам может прийти неприятное известие, которое может осложнить ситуацию.

Рыбы