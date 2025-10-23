Все пойдет не по плану — финансовый гороскоп на 24 октября

Сегодня у нас будут проблемки на работе и в бизнесе.

Наш гороскоп даст краткие и взвешенные рекомендации, которые помогут провести день гармонично и с пользой.

Овен

Сегодня Овнов, которые работают в совместных предприятиях или за границей, может ожидать напряженный день. За опоздание на работу или не выполненную в срок работу возможно наложение административных штрафных санкций. Неблагоприятно могут складываться отношения с коллегами. Не рекомендуется сегодня отправлять в другие города грузы товаров — возможна утеря документов.

Телец

Сегодня Тельцам звезды не советуют совершать финансовые спекуляции и делать инвестиции в рискованные проекты. В карьере вам могут предложить занять другую должность, в которой, однако, вы потеряете в зарплате. Страховые фирмы могут понести ущерб. Владельцы магазинов модной одежды могут понести ущерб. У вашего делового партнера могут быть материальные проблемы.

Близнецы

Сегодня у Близнецов в деловом партнерстве и в вопросах, связанных с недвижимым имуществом, возможны осложнения. Если вы арендуете помещение, то вероятно повышение арендной платы и прочие материальные издержки по содержанию этого имущества. С основным деловым партнером вероятны споры из-за раздела полученного дохода. Строители могут столкнуться с простоями в работе.

Рак

Сегодня Ракам, чья работа связана с частыми поездками и контактами, возможно, придется нелегко. Возможно, придется делать много ненужной работы и терять время понапрасну. Могут быть осложнены взаимопонимания с коллегами по трудовому коллективу. Не позволяйте никому отвлекать вас от работы. Также в бумажных делах вы можете столкнуться с бюрократическими препонами.

Лев

Сегодня для Львов основной проблемой в этот день может стать сохранение тех финансовых и материальных ресурсов, которыми вы располагаете. Консервативный подход в бизнесе и осторожность в расходовании средств — вот что убережет вас сегодня от убытков. Не рекомендуется делать покупки товаров и оборудования, вкладывать инвестиции и заключать спекулятивные закупки оптовых партий товара.

Дева

Сегодня Девам звезды не советуют проявлять инициативу в работе. Старайтесь выполнять текущие дела и не меняйте ничего в сложившемся стиле работы. Любые ваши начинания могут столкнуться с множеством препятствий. В первой половине дня звезды советуют внимательно соблюдать технику безопасности при работе на стройке и в коммунальном хозяйстве — возрастает вероятность травматизма.

Весы

Сегодня для Весов основными проблемными темами дня может стать работа с информацией, деловые связи и поездки. Возможно, вам поступят сведения, которые не будут соответствовать действительности. Держитесь подальше от сомнительных личностей — вас могут попытаться обмануть. Намеченные деловые встречи могут сорваться по странным причинам. Торговые работники могут понести убытки.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не рекомендуется включаться в творческую работу в составе группы единомышленников. Спрашивать совета у друзей также может быть бесполезно — их советы не пойдут вам на пользу. В течение всего дня, особенно утром, повышается вероятность технических поломок и материального ущерба из-за этого. Звезды не советуют вам делать инвестиции в рискованные проекты.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды не советуют проявлять инициативу для продвижения в карьере. Общение с начальством не сулит вам ничего хорошего и может обернуться неприятностями. Ваша инициатива не найдет у него понимания и поддержки. Более того, вас могут обвинить в самоуправстве. Бизнесменам не рекомендуется сегодня регистрировать фирму, подписывать договора и контактировать с властями.

Козерог

Сегодня у Козерогов день может сложиться неблагоприятно для деловой активности. Особенно это касается тех, кто втянут в юридические проблемы, ведет судебные тяжбы. Исковые заявления в этот день подавать нежелательно. В первой половине дня ваша фирма может подвергнуться негласной проверке, контрольным закупкам товара и пр. Основные неприятности могут касаться угрозы потери деловой репутации.

Водолей

Сегодня Водолеям, возможно, будет трудно удержаться в рамках плановой деятельности. Могут возникать непредвиденные осложнения в делах. Звезды советуют вам тщательно соблюдать правила техники безопасности на производстве в связи возрастанием вероятности технических поломок. Старайтесь просчитывать последствия своих поступков и не делать того, что может повысить риск ущерба.

Рыбы

Сегодня для Рыб, которые в своем бизнесе плотно завязаны на деловое партнерство, может сложиться беспокойный день. Прежде всего, звезды не советуют вести переговоры и подписывать договора о партнерском сотрудничестве. Участие в массовых мероприятиях и публичные заявления там могут нанести ущерб вашей деловой репутации. В сфере услуг могут быть претензии клиентов.