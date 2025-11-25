Расширяем влияние — финансовый гороскоп на 26 ноября

Сегодня нам стоит быть смелее и активнее.

В нашем гороскопе собраны мягкие рекомендации, которые позволяют гармоничнее провести день и чувствовать себя увереннее в своих решениях.

Овен

Овнам, имеющим свой бизнес, сегодня может быть выгодно сотрудничать с крупными коммерческими фирмами и государственными структурами. Ваши усилия по реформированию и оптимизации бизнеса могут оказаться чрезвычайно эффективными. Можно делать кадровые перестановки. Успешно решаются вопросы страхования и кредитования бизнеса - банк может открыть вам кредитную линию.

Телец

У Тельцов может сложиться исключительно удачный день для экспансии в бизнесе. Можно уверенно вкладывать деньги в рекламные акции - эффект превзойдет самые смелые ваши ожидания. Успешно идет сотрудничество с заграницей. Многие бизнесмены получат сильный импульс к развитию, если посетят международные научно-технические выставки. Это замечательное время для планирования.

Близнецы

Работоспособности Близнецов в этот день могут позавидовать многие. Интенсификация труда - ключ к успеху всего дня. Звезды советуют вам наращивать обороты до предельного уровня. И тогда за один этот день вы сумеете сделать ту работу, которую обычно выполняли в течение несколько дней. Если вы ожидаете карьерного роста, то вам могут предложить новую должность или дать ответственное задание.

Рак

Для Раков ключ к успеху в работе сегодня может быть связан с творчеством. Те, кто привык работать творчески, находить что-то новое в, казалось бы, обычных вещах, смогут ощутить положительные импульсы этого дня. Особенно это имеет отношение к сценическому искусству: артистам театра, цирка, шоу-бизнеса, музыкантам. Успеха добьются все те, кто связан с миром моды и салонами красоты.

Лев

У Львов может сложиться благоприятный день для приведения своих дел к некоему завершению. В бизнесе очень важно умение доводить начатые дела до конца, дожимать их. Сегодня звезду ждут от вас именно этого. Хорошо заниматься благоустройством рабочего места, ремонтом помещений. Строители могут передавать готовый объект заказчику - при приемке работы не возникнет никаких нареканий.

Дева

Девы сегодня могут добиться успехов в делах, если будут активно идти на контакты и заниматься поиском необходимой информации. Ваши интеллектуальные способности находятся на высоком уровне, и вы в состоянии с легкостью освоить сложную информацию и повысить тем самым свой профессиональный и образовательный уровень. Удачно проходят деловые поездки, контакты, встречи.

Весы

Уровень доходов и вопрос о том, как его повысить, может находиться сегодня в центре внимания Весов. Вам действительно многого удастся добиться, если вы творчески подойдете к своей работе и будете взаимодействовать с коллегами по трудовому коллективу. Особенно это относится к тем, чья работа связана с современной техникой. Работники ремонтных мастерских запомнят этот день как вполне удачный.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам настроиться на инициативный и смелый стиль поведения в бизнесе. Удача сопутствует вам в начинаниях. Вы можете получить поддержку со стороны друзей и единомышленников. Необходимая информация сама придет к вам в руки, как через газеты, книги, радио, так и через знакомых и приятелей. Очень хорошо идет информационный обмен и обучение.

Стрелец

У Стрельцов может сложиться хороший день для получения дополнительного дохода помимо основной работы. Индивидуальные и творческие виды деятельности более предпочтительны. Также многим из вас удастся увеличить свои доходы. Например, если вы работаете в ресторанном или гостиничном бизнесе, то размер чаевых будет выше обычного.

Козерог

Козерогам звезды советуют сосредоточиться на коллективной и общественной деятельности. Благодаря особой чуткости и доброжелательности в общении с людьми, вы сможете значительно повысить свою популярность. Большим подспорьем в работе станет умение искать и находить полезную информацию. Ваши начинания и поиски формул, способных объединить интересы разных людей, увенчаются успехом.

Водолей

У Водолеев настало благоприятное время для штурма высот в карьере. Старайтесь сегодня быть на виду у начальства и активно беритесь за любую работу, какую только вам предложат. Вас обязательно заметят и оценят по достоинству. Можете рассчитывать на помощь и доверительное отношение со стороны начальства. Звезды советуют вам действовать методами тайной дипломатии.

Рыбы

У Рыб может сложиться удачный день для расширения личного авторитета и влияния. Многие из вас успешно добьются этого за счет повышения уровня профессионального образования - сдачи экзаменов, зачетов, защиты диссертации. Звезды советуют в делах полагаться на поддержку друзей, единомышленников и деловых партнеров. Удачно проходят рекламные акции.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.