Работаем в команде — финансовый гороскоп на 28 ноября

Наш гороскоп описывает ключевые астрологические влияния дня и их возможное отражение на настроении, планах и взаимодействии с окружающими.

Овен

Благоприятный день может сложиться у Овнов, занимающих руководящие должности. Благодаря такту и дипломатичности при общении с людьми вам удастся решить многие вопросы. А некоторые особо деликатные дела вы легко урегулируете путем кулуарных переговоров. Вместе с тем старайтесь не делать публичных заявлений - это может неблагоприятно отразиться на вашей деловой репутации.

Телец

У Тельцов сегодня может сложиться удачный день для расширения бизнеса. Во многом это возможно за счет роста популярности вашей фирмы и вас лично. Звезды советуют вам смелее идти на контакт с бизнесменами из других регионов. Можно расширять ассортимент предлагаемых услуг, открывать филиалы фирмы, расширять дилерскую партнерскую сеть. Эффективными будут рекламные акции.

Близнецы

Удачный день может сложиться для реформаторской деятельности Близнецов. Обновление бизнеса - вот что требуется вам сегодня, и что вы сумеете успешно реализовать. Те, кто занимают руководящие должности, могут добиться высоких результатов благодаря организаторским способностям и целеустремленности. Можно делать кадровые перестановки и оптимизировать структуру управления.

Рак

У Раков может сложиться благоприятный день для публичной деятельности и урегулирования юридических вопросов. Можно подавать исковые заявления и брать консультацию у юриста. Если вы ведете переговоры, то вполне сможете найти компромиссные решения и прийти к подписанию договора. Особенно это верно для тех, кто ведет переговоры с представителями иностранных фирм.

Лев

Львы сегодня могут преуспеть в практических видах деятельности. Прежде всего, это касается рабочих профессий, тех, кто работает физически с техникой и механизмами. Успешно идет освоение новых профессий, получение и закрепление навыков работы с инструментами. Особенно это касается практикантов и стажеров. Вы сможете разобраться в любом механизме и устранить поломку.

Дева

Удачный день может сложиться для Дев, работающих в сфере услуг, а также тех, кто имеет творческие профессии. Если ваше творчество имеет отношение к сценическому искусству (артисты, музыканты), то ваше выступление будет восторженно встречено публикой. Успешно проявят себя те, кто имеет отношение к шоу-бизнесу, миру моды и индустрии развлечений. Ваш труд станет более популярным у клиентов.

Весы

Благоприятно может сложиться этот день для тех Весов, которые имеют в своем распоряжении недвижимую собственность и делают на ней бизнес. Выгодно становится делать капиталовложения в строительство, сельское хозяйство, в техническое переоборудование мастерских и производственных цехов. Бизнесменам звезды советуют поинтересоваться условиями труда своих работников и сделать все, чтобы их улучшить.

Скорпион

Скорпионы, занятые торговлей и посреднической деятельностью, могут сегодня добиться высоких результатов. Объемы продаж растут, товарно-денежный оборот ускоряется, что способствует росту ваших доходов. Вокруг вас может складываться гармоничный информационный фон - нужная информация и люди сами находят вас и помогают справиться с повседневными делами.

Стрелец

Для Стрельцов этот день, пожалуй, самый лучший в сравнении с другими знаками Зодиака. Вам может феноменально везти в деньгах. Вы можете начать зарабатывать больше, чем обычно бывает. Процветает магазинная и рыночная торговля, надомный, гостиничный, ресторанный и семейный бизнес. Уровень доходов находится в прямой зависимости от того ресурса недвижимости, которым вы располагаете.

Козерог

Прекрасный день может сложиться для Козерогов, привыкших действовать самостоятельно и проявлять инициативу. Благодаря возросшему обаянию вы легко входите в контакт с самыми разными людьми и добиваетесь нужного вам результата. За счет расширения связей вы можете укрепить свои позиции. Это хорошее время для учебы, совершенствования профессиональных навыков и расширения контактов.

Водолей

Водолеям звезды советуют воздержаться от работы по плану и действовать по обстановке, полостью полагаясь при этом на свою интуицию. Плывите свободно по течению и добьетесь гораздо больших результатов, чем имели бы при жестком графике работы. День лучше всего подходит для творческого уединенного труда. Чем меньше будет вокруг вас шума и суеты, тем продуктивнее будет день.

Рыбы

Рыбам сегодня, возможно, не удастся обойтись без поддержки друзей и единомышленников. Звезды советуют трудиться в группе единомышленников на благо общего дела. Это особенно актуально для тех, кто много времени уделяет общественной работе или акционированию предприятия. Вам удастся соединить свои личные усилия с усилиями других людей при работе над крупными проектами.

