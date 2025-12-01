Думаем только о себе — гороскоп на 2 декабря 2025 года

12-13 лунные сутки. Сегодня Луна в Тельце напомнит о практической стороне дел. Не исключено, что это случится уже утром и не в самой приятной форме.

Гороскоп на сегодня говорит, что, возможно, придется подумать о питании, восполнить запас топлива или продовольствия, оплатить услугу или задолженность, поинтересоваться новостями из банка. Стоит повременить с платежом или обменной операцией: не исключено, что обстановка отчасти изменится и заставит скорректировать планы. Возможно, обнаружится незакрытый пробел из прошлого или подведут друзья. Также в этот день лучше не торопиться с важной покупкой, так как в ней может обнаружиться досадный изъян.

Овен

Сегодня звезды обращают внимание Овнов на материальную грань их дел. Именно в этой сфере они могут столкнуться с помехой, пытаясь осуществить свои планы (например, переехать или открыть бизнес). Будут естественными сомнения насчет покупок, вложений и источников дохода, задержки при переходе на новый способ оплаты. Возможны вопросы о налогах. В денежных делах не стоит всецело полагаться на друзей.

Телец

События этого дня заставляют Тельцов сделать акцент на своих собственных потребностях. Возможно, утро начнется для них с небольшого кризиса или напоминания о незакрытой двери в прошлое. На этом фоне для них станут вполне закономерными мелкие отсрочки, опасения и сомнения, связанные с личными чувствами, деньгами, дружескими связями или деловыми планами. Возможно, назреет потребность в разговоре.

Близнецы

Близнецам этот день может напомнить о материальных причинах, тормозящих процесс их выхода в новую жизнь. Возможно, им придется считаться со своим текущим финансовым положением (неоплаченными счетами, задержкой денежной помощи) или с временными затруднениями у своих друзей. Отсрочки, сомнения и другие помехи возможны при попытке отправиться в путь, совершить значимую покупку или заключить договор.

Рак

Для Раков это не самый плохой день, но начаться он может не очень гармонично, вселяя тревогу насчет будущего. Не исключено, что будут затронуты материальные аспекты: оплата идущих работ, судьба накоплений, инвестиции в новые проекты. В случае неприятного сюрприза звезды советуют рассчитывать на помощь старых друзей: именно к ним, а не к новым знакомым лучше обращаться в затруднительной ситуации.

Лев

Сегодня что-то заставит Львов стать прагматичнее, уделить больше внимания финансовым делам и материальной базе. В зависимости от интересов, на первый план может выйти желанная покупка или бюджет делового проекта, стоимость вложений в какое-то увлечение, учебу или развитие детей. Могут напомнить о себе неоплаченные услуги, не проведенные вовремя обновления или незакрытые статьи прежних расходов.

Дева

Сегодня не в интересах Дев пропускать знаки, подаваемые судьбой, так как она делает это для их же блага. Прежде всего, это относится к их деньгам, мировоззрению, контактам с друзьями и семьей. День напоминает о естественных фундаментальных ценностях, важных для многих Дев. Им стоит лучше обдумывать планы в связи с переездом, приглашением гостей, выбором жилья и открытием бизнеса в чужих краях.

Весы

Ситуации этого дня могут освежить Весам память о финансовых, любовных и иных затруднениях, стать маркером возможных проблем в их настоящем и будущем. Возможно, это будут напоминания о прежних экспериментах, волнениях, открытиях, страданиях и жертвах, ставших для них в свое время полезным уроком. Такие сигналы - повод отложить на пару дней любое начинание, в том числе, важную покупку или сделку.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам сбавить темп и отложить несрочные дела, если не завершены важные переговоры или есть потребность высказать кому-то свои мысли. Также стоит настроиться на диалог и попытаться наладить обратную связь в случае чужого недовольства. Нежелательно оставлять без внимания упреки друзей и домочадцев, обиду супруга, ревность пассии, партнерские и клиентские претензии.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам найти время для повседневной бытовой и служебной рутины, вспомнить про незавершенные обновления, вопросы питания и снабжения, хозяйственные траты. Этот день может временно снизить уровень ловкости и подвижности, сделать чуть инертнее. Самое время взять паузу в начинаниях, интенсивных тренировках, бурной личной жизни, насыщенной предпринимательской деятельности.

Козерог

Этот день добавит Козерогам независимости. Многие из них будут лишены возможности влиять на события и подстраивать их под свои нужды, но у них сработает внутренний компас, указывающий им путь минимальных рисков. Благодаря ему они смогут уклониться от ненужной авантюры или преждевременного шага, не попадут в ловушку, найдут опору в своих проверенных ценностях, прежних чувствах или старых резервах.

Водолей

Сегодня внимания Водолеев могут потребовать их домашние дела, жилищные обстоятельства или семейные планы. Также в поле их зрения могут попасть повседневные житейские заботы: рутинные хозяйственные траты, заботы о питании или о бытовом комфорте. Возможно, появятся намеки на возвращение к незавершенному нервирующему разговору. Не исключено, что это немного омрачит им настроение, особенно утром.

Рыбы

Этот день создает Рыбам подходящие пути решения их сиюминутных задач, особенно практических (например, совершения насущных покупок и необходимых платежей). Однако им стоит учитывать, что утром их могут ждать досадные сюрпризы, усложняющие даже самое простое дело. Звезды советуют не браться за дела слишком рано: чем ближе вечер, тем меньше будет случайных помех и тем свободнее окажется путь.

