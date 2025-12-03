Ищем поддержку у друзей — финансовый гороскоп на 4 декабря

Сегодня нам стоит просить совета у близких.

Наш гороскоп предлагает внимательный взгляд на энергетику дня для всех знаков зодиака.

Овен

Удачно может сложиться этот день для Овнов, занимающих руководящие должности и уделяющих много времени работе на общественных началах. Особенно результативно проведут это время те, кто занят организацией акционерного общества. Вы прекрасно умеете видеть перспективу для своего бизнеса и успешно занимаетесь планированием. Работа, ориентированная на будущее, может быть оправдана.

Телец

Звезды советуют Тельцам использовать этот день для повышения своего образовательного уровня. В этот день вы сможете существенно расширить свой кругозор, более целостно увидеть перспективы для развития своего бизнеса. Хорошо посещать международные выставки-продажи, встречаться с иностранными партнерами, совершать дальние поездки и урегулировать юридические вопросы.

Близнецы

Близнецам, ведущим внешнеэкономическую деятельность, звезды советуют не терять время даром и наращивать активность. Можно открывать счета в заграничных банках, переводить деньги за рубеж и обратно, а также снимать проценты с депозитных вкладов. Рекомендуется отправлять грузы за границу - они благополучно пройдут таможенные посты. Поиск инвесторов может привести к успеху.

Рак

Для успеха в делах, звезды советуют Ракам уделить повышенное внимание деловому партнерскому сотрудничеству. От того, насколько гармоничные и конструктивные отношения у вас складываются, во многом зависит успех общего дела. Если ваша работа связана с выполнением клиентских заказов, то вы почувствуете рост выгодных заказов. Ваши услуги могут пользоваться популярностью у клиентов.

Лев

Львам сегодня не обойтись без плотной работы с коллегами по трудовому коллективу. От того, насколько успешно вы сумеете выстроить отношения, во многом зависит успех всего дня. Старайтесь строго придерживаться графика работы и не откладывайте в долгий ящик текущие дела. Много забот и хлопот может быть у работников службы занятости населения и отделов по работе с персоналом.

Дева

Благоприятно может сложиться этот день для Дев творческих профессий. Ваши творческие замыслы имеют неплохие шансы быть реализованными. Во многом это станет возможно благодаря конструктивному диалогу между вами и вашими коллегами по трудовому коллективу. Хороших результатов добьются те, у кого имеется свободный график работы и кто сам решает, когда и что следует делать.

Весы

Если в распоряжении Весов имеется ресурс недвижимой собственности, то звезды советуют подумать, как использовать его наилучшим образом для извлечения прибыли. Рекомендуется обратить внимание на дизайн интерьера в вашем офисе, насколько оптимально и эргономично обустроено рабочее место. Хорошие доходы получат работники агентств по сделкам с недвижимостью, а также строители и коммунальщики.

Скорпион

У Скорпионов может сложиться хороший день для торгово-закупочной деятельности. Очень благоприятно складывается информационный фон. Полезные сведения сами приходят к вам. Усиливаются ваши аналитические способности, благодаря чему вы легко усваиваете новую информацию и принимаете правильные решения. Успешно проходят деловые встречи, поездки.

Стрелец

Звезды советую Стрельцам в этот день наращивать предпринимательскую активность. Удачно проходят сделки по закупке оптовых партий товара для последующей их реализации в розничной торговой сети. Ваши товары и услуги могут пользоваться повышенным спросом. Бизнесменам рекомендуется покупать транспортные средства и офисную технику. Торговцы смогут открыть выгодные логистические маршруты.

Козерог

Сегодня Козероги сумеют решить множество вопросов благодаря своему оптимизму и обаянию. Это особенно относится к тем, кто по своим профессиональным обязанностям вынужден часто общаться с разными людьми: секретари, социальные работники, курьеры, консультанты и менеджеры. Вы хорошо чувствуете меняющуюся конъюнктуру рынка и в состоянии оперативно принимать верные решения.

Водолей

Звезды советуют Водолеям сегодня воздержаться от жесткого графика работы и пуститься в свободное плавание, полагаясь, прежде всего, на собственную интуицию, чутье. Тайная секретная работа, закулисная деятельность дается вам с большим успехом. Старайтесь не делать публичных заявлений и не афишировать свои намерения. При необходимости, можно обращаться за поддержкой к влиятельному покровителю.

Рыбы

Рыбам звезды советуют искать поддержки у друзей и единомышленников. Вы способны прекрасно проявить себя в работе в составе группы, в проектно-конструкторской, инженерно-технической и профсоюзной деятельности. Программистам рекомендуется работать в спокойной уединенной обстановке, благодаря чему вы существенно продвинетесь вперед. Ориентируйте себя на перспективу.

Читайте также гороскоп для всех знаков зодиака на 2026 год.