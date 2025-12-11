Проверяем документы — финансовый гороскоп на 12 декабря

Сегодня нам стоит подумать о договорах.

Наш гороскоп подскажет, в каком направлении двигаться дальше.

Овен

Такого напряженного дня у Овнов давно не было. Основная проблемная тема - это поездки и информация. Звезды не советуют вам отправляться в дорогу, даже если это требуется в интересах дела. Поступающая информация может требовать от вас незамедлительной реакции. Однако есть риск излишне поспешных ошибочных решений, без должного их осмысления. Сложный день для торговцев.

Телец

Сегодняшний день может быть связан с убытками для Тельцов, основным родом работы которых являются финансы. Ситуация в финансовой сфере будет стремительно меняться и от вас потребуется умение быстро и точно реагировать на эти вызовы дня. Только высокие профессионалы своего дела смогут использовать конъюнктуру в своих интересах и в короткий срок заработать большие деньги.

Близнецы

Деловое партнерство - вот тема, которая в наиболее острой фазе может стать перед Близнецами сегодня. Противоречия с основным деловым партнером могут привести к снижению результативности совместного бизнеса. Если вы очень заинтересованы в этом деловом партнерстве, то старайтесь не пересекаться сегодня с партнером и не обсуждать с ним принципиальные вопросы.

Рак

У Раков сегодня могут испортиться отношения с кем-то из коллег по трудовому коллективу. Чтобы этого избежать, звезды советуют вам не втягиваться в посторонние, не имеющие прямого отношения к работе, разговоры. Особенно сторонитесь обсуждений разного рода слухов и сплетен - это может стать спусковым крючком для конфликта. Бизнесменам станет труднее контролировать своих подчиненных.

Лев

Дух авантюризма сегодня может настолько захватить Львов, что они рискуют потерять значительную часть своих финансов. Звезды не советуют делать инвестиции в рискованные проекты. Если у вас работа требует творческого подхода, то это явно не ваш день. Вы рискуете развернуть бурную деятельность в ложном направлении и так и не добиться поставленных целей.

Дева

Девы сегодня могут быть сосредоточены на вопросах карьеры и профессионального статуса. Дело в том, что ваше профессиональное соответствие могут поставить под сомнение и придется его отстаивать. Работа по заранее намеченному плану может быть сорвана в связи с изменением внешних обстоятельств. Ваши перспективные цели, к которым вы долго шли, могут потребовать корректив.

Весы

Весьма напряженный день может сложиться для Весов. Особенно это относится к тем, чья деятельность связана с внешней торговлей, перевозками грузов, издательствами, рекламными и вэб студиями. Общение с иностранными партнерами может обернуться осложнениями. Звезды не советуют сегодня делать закупки оптовых партий товара для последующей реализации в розничной сети.

Скорпион

Бизнес Скорпионов может переживать сегодня резкие скачки. Вы в состоянии сегодня как заработать большие деньги, так и понести немалый финансовый ущерб. Многое будет зависеть от вашего профессионализма и способности быстро принимать верные решения в экстремальной ситуации. Если вы не уверены в себе, то звезды советуют вообще не делать резких движений и переждать этот день.

Стрелец

У Стрельцов сегодня может нарастать напряжение по линии делового партнерства. Возможно, вам будет казаться, что партнер ведет себя легкомысленно и что на него нельзя положиться. Отчасти, это действительно так, поскольку сегодня чаще обычного могут быть срывы договоренностей и партнерских соглашений. Не рекомендуется вести переговоры и подписывать важные документы.

Козерог

Этот день может стать испытанием на прочность отношений Козерогов с коллегами по трудовому коллективу. Старайтесь не втягиваться в разговоры, не имеющие прямого отношения к делу. Именно эти разговоры будут отвлекать вас от выполнения текущих дел. Воздержитесь от высказывания критических замечаний в адрес коллег. Если сроки позволяют, то отложите работу с документами.

Водолей

У Водолеев творческих профессий дела сегодня могут складываться неблагоприятно. Что бы вы ни делали, всюду обнаруживаете препятствия, преодолеть которые не удается. Трудность этого дня для вас в том, что крайне сложно настроить себя на методичную и последовательную работу. Резкие изменения внешних факторов заставляют и вас колебаться, часто менять направление и тактику деятельности.

Рыбы

Рыбам звезды советуют побеспокоиться о своем недвижимом имуществе. Чтобы не было проблем, проверьте, все ли юридические документы относительно недвижимости у вас в порядке. Если вы арендуете помещение, то возможен конфликт с арендодателем по поводу сроков оплаты и условий содержания. Неблагоприятное время для строителей, коммунальщиков и архитекторов.