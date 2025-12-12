Время компромиссов и гармонии — гороскоп на 13 декабря

22-23 лунные сутки. Сегодня Луна, пребывающая в знаке Весов, сгладит многие противоречия, заставит ценить баланс, вкус и стиль, взаимообмен и взаимозачеты.

Гороскоп на сегодня говорит, что она поможет полюбовно договориться, избежать крайностей, прийти к компромиссу, согласовать мнения, примирить культурные коды, найти компаньона для путешествия или проживания. День хорош для гармонизации отношений в любви и браке, обращения за консультацией к юристам и дизайнерам, выбора красивых вещей, парфюмерии и косметики. Возможен особый интерес к международному праву, к этикету, искусству и культуре разных стран, к услугам посредников и переводчиков.

Овен

Овнам звезды намекают, что в их делах наступила переходная фаза, которая не слишком подходит для новых начинаний. Важно помнить о доле неопределенности, которой может сопровождаться сейчас ход событий, о риске ошибок, рассеянности, внушаемости, иллюзий и действий по старым шаблонам. Наступившие выходные лучше использовать для отдыха или приятного общения. Желательно избегать употребления алкоголя.

Телец

В течение этого дня Тельцов ждут приятные моменты. Это могут быть взаимные уступки, эстетические находки, материальные выгоды, полезные покупки, мелкие удачи в юридической части, а также минуты гармонии и согласия. Поднять настроение может визит в салон красоты. Если в последнее время имела место нервозность, звезды рекомендуют подождать еще немного, и причина для острого беспокойства исчезнет.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут надеяться на взаимно приятный диалог. Там, где трудно добиться согласия, ожидается смягчение противостояния, становится возможным обмен уступками или знаками симпатии. Возрастает надежда на взаимопонимание, лояльность или хорошее предложение. Улучшатся отношения в любви и брачном союзе. Усилить гармоничный эффект поможет собственная дипломатичность или привлекательность.

Рак

Сегодня в интересах Раков ладить с окружающими. В их круг следует внести не только важных гостей, деловых партнеров, домочадцев и спутника жизни, но и людей, услугами которых сейчас приходится пользоваться. Звезды советуют следить за общим уровнем лояльности и не допускать слишком острых разногласий: есть риск, что они станут поводом для вражды и начавшийся с мелочей конфликт вскоре обострится.

Лев

Сегодня обстановка вокруг Львов окажется приятной или нейтральной. Подходящий момент для возобновления диалога, восстановления отношений, полюбовной договоренности, обмена жестами лояльности и взаимовыгодными предложениями. Не самый плохой день для публикации статьи или объявления, совместной прогулки или свидания, участия в культурном мероприятии или вечеринке с целью демонстрации своих талантов.

Дева

Девам стоит помнить, что сегодня приветствуется дипломатичность и соблюдение соответствующего обстановке этикета. В любых переговорах, включая семейные и зарубежные, это поможет сгладить недоразумения и добиться приемлемого результата. При обсуждении любой темы могут представить особый интерес эстетические, культурные или юридические нюансы. Даже получив согласие, не стоит спешить действовать.

Весы

Сегодня Весы имеют шанс повлиять на события своим присутствием и словом, возможность пустить в ход свое красноречие, эрудицию, посреднический или литературный талант. Наиболее комфортно они будут чувствовать себя в беседах на эстетические, юридические и творческие темы, а также на темы любви и брака. День подходит для личной переписки, посещения салона красоты, покупки косметики и парфюмерии.

Скорпион

Ситуации этого дня требуют от Скорпионов дипломатичности и уступчивости. Им стоит взять паузу перед поворотом к новому стилю действий, поставив в центр внимания обмен данными, соглашения и мелкие необходимые платежи. Возможно, пора о чем-то полюбовно договориться с покупателем или продавцом. Многим Скорпионам сегодня пригодится финансовая, правовая или иная информация из зарубежных источников.

Стрелец

Стрельцам этот день подскажет, в каком направлении пора менять свою тактику. Вместо активности и напора, которые могли быть их визитной карточкой в последнее время, им стоит чаще пользоваться своим интеллектом, эрудицией, литературным или художественным даром, талантом переговорщика или посредника. Это лучший способ не терять деловые и дружеские связи, а также поддерживать приятное личное общение.

Козерог

Сегодня успех в текущих делах во многом определяется для Козерогов их дипломатическим даром и готовностью к переговорам. Эти качества упростят им достижение любой цели, общение с близкими людьми, партнерами, клиентами и зарубежными знакомыми, задачу сохранения гармонии в любви и браке. В некоторых случаях пригодится знание правовой или эстетической части, консультация юриста или контакт дизайнера.

Водолей

Сегодня хорошее стечение обстоятельств дает Водолеям шанс приятно провести время в обществе друзей или объекта симпатий, связаться с зарубежными знакомыми, уладить юридический вопрос, обменяться с кем-то информацией или знаками расположения. На эту возможность стоит обратить особое внимание, если в планах занимает большое место расчет на будущую популярность или на свою собственную команду.

Рыбы

Рыбам звезды подсказывают, что сегодня день переговоров, обмена информацией, поиска баланса и компромисса. В деловых и личных контактах приветствуются дипломатичность и чувство меры. Желательно отдать предпочтение решению потенциальных проблем и критичных противоречий, предупреждению неверных действий. Самое время обратиться с этой целью за консультацией врача, дизайнера, финансиста или юриста.

