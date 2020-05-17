Осторожнее с важными делами – финансовый гороскоп на неделю 18-24 мая

Финансовый гороскоп на неделю 18-24 мая 2020 для каждого знака зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

У Овнов на этой неделе складывается неоднозначная ситуация с деловыми связями. С одной стороны могут активизироваться ваши тайные недоброжелатели, и вам может поступать ложная информация. Старайтесь не вступать в деловые контакты с незнакомыми людьми, особенно из числа тех, кто что-то скрывает от вас. Воздерживайтесь от тайной деятельности и интриг, не доверяйте слухам и сплетням. С другой стороны вы сможете получить поддержку от своих друзей и единомышленников. Отдавайте предпочтение контактам с людьми старше и опытнее вас, которые в течение длительного времени показали свою надежность и ответственность. Это прекрасное время для долгосрочного планирования и участия в коллективных мероприятиях.

Телец

Тельцам на этой неделе предстоит решить вопрос о правильном расходовании финансовых ресурсов. Крайне нежелательно направлять свои финансы на спекулятивный бизнес. В первую очередь это касается игры на валютном и товарном рынке. Вложение средств в научные следования и в проектно-конструкторские разработки также пока может оказаться невыгодным. Это хорошее время для целенаправленной методичной работы в соответствии с ранее утвержденным графиком. Отношения с вышестоящим начальством улучшаются. Вам могут предложить повышение в должности или же дать ответственное поручение в соответствии с укреплением вашего положения на занимаемой должности. В данный период лучше откладывать деньги под крупную покупку в дальнейшем.

Близнецы

На этой неделе Близнецам рекомендуется направить свою энергию на личностное развитие. Помните, что главный ваш капитал и главный ресурс – это вы сами. И чем более вы будете развиты, тем выше будут результаты вашей деятельности. Прежде всего, речь идет о профессиональном обучении и обмене опытом. Используйте все имеющиеся у вас возможности для повышения профессиональной квалификации. Успешно проходят служебные командировки. Общение с иностранцами и людьми из других регионов будет для вас полезным. Можно отправляться работать вахтовым методом. Вместе с тем это не лучшее время для контактов с вышестоящим начальством. А бизнесменам лучше дистанцироваться от контактов с представителями власти.

Рак ‌‌

У типичных Раков благоприятная неделя для урегулирования вопросов, связанных с долгами по кредита и с погашением долгов по налогам. Возможно, у вас вырастут доходы за счет дополнительной подработки и появятся свободные деньги. Используйте финансовые ресурсы для оплаты по текущим счетам. При необходимости вы сможете реструктурировать свои долги в банке, переоформив их на более выгодных условиях с меньшей процентной ставкой. Также у вас могут вырасти финансовые поступления за счет получения всевозможных выплат типа компенсаций, субсидий, налоговых вычетов и пр. Вместе с тем будьте осмотрительнее к соблюдению буквы закона. Малейшие нарушения служебных инструкций могут привести к штрафным санкциям. Не исключены внезапные проверки, ревизии, контрольные закупки.

Лев ‌‌

Львам на этой неделе звезды советуют сосредоточить внимание на всестороннем развитии делового партнерского сотрудничества. Успешно проходят переговоры о долгосрочном сотрудничестве. Бизнесмены могут получить выгодные государственные заказы за счет победы в тендерах. Отдавайте предпочтение сотрудничеству с теми партнерами, которые доказали свою серьезность и ответственность. Успешно поработают те, кто специализируется на предоставлении индивидуальных услуг. Ваша клиентская база может пополниться постоянными клиентами, которые еще не раз будут к вам обращаться. Вместе с тем вы не застрахованы от неожиданностей. Возрастает вероятность получения производственных травм. Также не рекомендуется делать инвестиции в рискованные проекты.

Дева ‌‌

У Дев эта неделя складывается успешно для выполнения текущей работы. Это время улучшения делового взаимодействия между начальством и подчиненными. Руководящие работники могут быть уверены в надежности своих подчиненных, которые точно и в срок выполнят ваши поручения. В свою очередь, рядовые сотрудники могут рассчитывать на поддержку со стороны начальства в случае возникновения затруднений в работе. Ваш добросовестный и ответственный труд не останется незамеченным. Вам могут расширить полномочия или предложить занять более высокую по статусу должность. Вместе с тем это неблагоприятное время для ведения переговоров. В деловом партнерстве могут быть нарушены ранее достигнутые договоренности. Воздержитесь от подписания юридически обязывающих документов.

Весы ‌‌

У Весов на этой неделе могут быть достижения в профессии, которые будут благосклонно оценены окружающими. При выполнении клиентских заказов повышается ваша популярность у постоянных клиентов. Старайтесь творчески подходить к своей работе, пробуйте применить новые методы и подходы. Благодаря тестированию новых методов ваша квалификация может повыситься. Успешно проходит участие в творческих конкурсах, кастингах – вы сможете занять призовые места за счет умения ориентироваться в новых делах. Бизнесменам рекомендуется уделить внимание рекламной раскрутке своих услуг и товаров. Можно запланировать открытие филиалов и дочерних предприятий. Вместе с тем это сложный период для сотрудничества с коллегами по трудовому коллективу. При выполнении текущей работы вы можете столкнуться с техническими сбоями и допустить ошибку в работе с цифрами. Особенно это касается офисных служащих, работающих с документами на компьютере.

Скорпион

Труд Скорпионов на этой неделе будет отличаться надежностью и основательностью. Вы сможете выполнить свою работу с высоким качеством, так, чтобы в дальнейшем не пришлось ничего переделывать. Хорошее время для подготовки бухгалтерских отчетов. Можно запланировать завершение ремонтно-строительных работ, с тем, чтобы сдать готовый объект заказчику. Бизнесменам рекомендуется вкладывать деньги в недвижимость, проводить техническую модернизацию. При необходимости может быть заключена сделка по покупке недвижимости с использованием ипотечного кредита. Также это хорошее время для инвентаризации движимого и недвижимого имущества. Вместе с тем звезды советуют вам воздерживаться от финансовых спекуляций на бирже. Покупка акций может оказаться неоправданной и принесет вам убытки. Не торопитесь обменивать валюту.

Стрелец

У типичных Стрельцов на этой неделе значительно укрепятся и расширятся деловые связи. В поле вашего зрения могут появиться новые люди, которые могут предложить вам взаимовыгодное сотрудничество. Отдавайте предпочтение людям старше и опытнее вас – они могут стать вам надежными партнерами в перспективе. Не отказывайтесь от предложений познакомиться и обсудить важные деловые вопросы. Поступившая вам информация окажется полезной. Успешно пойдет профессиональное обучение. Вы сможете без проблем сдать экзамены и зачеты. Также это хорошее время для экзаменов по переаттестации. Наиболее сложная тема недели может быть связана с недвижимостью. Нежелательно заниматься поиском помещения под аренду и подписывать договор аренды. Возможно, вам станет труднее оплачивать аренду и придется подумать о смене места для офиса.

Козерог

Козероги на этой неделе смогут преуспеть в деловой активности. Благодаря конструктивным отношениям с коллегами по трудовому коллективу вы сможете повысить производительность труда и качество выполняемой работы. Все, что вы успеете сделать на этой неделе, будет столь высокого качества, что вам не придется в дальнейшем ничего переделывать. Уровень доходов остается стабильным с некоторой тенденцией к росту. При решении финансовых вопросов отдавайте предпочтение накоплению финансовых ресурсов под более крупную покупку в перспективе. Также в текущих расходах вы будете склонны вести дела экономно и рачительно. Таким образом ваше финансовое положение укрепится. Вместе с тем не позволяйте никому отвлекать вас от дел. Возможно, вам будет поступать много посторонней информации, не имеющей отношения к вашим делам. Отдавайте приоритет прежде всего своим личным делами, чтобы чужие вопросы не мешали их решению.

Водолей

Для успеха в делах на этой неделе Водолеям рекомендуется не упускать контроля над основными вопросами. Следуйте поговорке: «Если хочешь получить качественную работу, то сделай ее сам». Все вопросы, которые будут находиться под вашим личным контролем, будут успешно продвигаться. Ваше поведение в делах будет отличаться последовательностью, методичностью и целеустремленностью. Можно давать старт новым проектам. Прилагайте усилия для совершенствования стиля и методов в работе. Звезды советуют быть осмотрительнее при принятии финансовых вопросов. Воздержитесь от рискованных инвестиций и финансовых спекуляций на бирже. Оптовые закупки товара с целью перепродажи могут не оправдать ваших ожиданий. При отсутствии ясности в финансовых вопросах, воздержитесь от принятия каких-либо решений и занимайте выжидательную позицию. Тогда вы сможете обезопасить себя от убытков.

Рыбы ‌‌

На этой неделе типичным Рыбам имеет смысл поискать себе варианты для дополнительных доходов. Если вы умеете что-то делать на профессиональном уровне, то можете подать объявление с предложением своих услуг на соответствующие сайты. Положительные отклики и запросы не заставят себя долго ждать. Также вы сможете найти варианты для удаленной работы. Ваш дом может стать вашим местом работы. При работе в офисе можно обращаться к работодателю с просьбой об улучшении условий труда на рабочем месте. Ваши просьбы не останутся незамеченными, и что-то практически полезное будет сделано для вашей более комфортной работы. Старайтесь не привлекать к себе постороннего внимания и воздержитесь от излишне инициативного поведения. В этом случае никто не сможет помешать вам реализовать свои намерения.

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