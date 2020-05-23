Повезет трудолюбивым — финансовый гороскоп на неделю 25-31 мая

Финансовый гороскоп на неделю 25-31 мая 2020 для каждого знака зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Овен ‌‌

Овны в первой половине недели смогут добиться существенного роста доходов. Кроме основной работы вы будете иметь возможность получить дополнительные финансовые поступления. Сюда относится частная подработка, удаленная работа. Также вас могут попросить выйти на работу во внеурочное время на замену заболевшего коллеги. Используйте свои способности к техническому творчеству и изобретательству – новые подходы помогут вам повысить производительность труда. Постарайтесь успеть сделать наиболее важные дела до середины недели, поскольку вторая половина недели может быть связана с частыми ошибками и осложнениями. В конце недели следует быть осмотрительнее в деловых контактах. Вас могут подвести и не выполнить данных вам обещаний. Внезапно могут поменяться обстоятельства и информация, на которую вы опирались при принятии решений, может утратить свою актуальность.

Телец

Тельцы в первой половине недели способны проявить невероятную выдумку и смекалку при решении самых сложных вопросов. Ваше поведение и стиль мышления будет отличать оригинальность и творческая искра. Благодаря этому вы сможете находить решения в самых запутанных ситуациях. Успешно идут научные исследования и проектно-конструкторские разработки в составе группы единомышленников. Старайтесь в любом деле проявлять инициативу – в этом случае вам будет сопутствовать удача. Вторая половина недели складывается неблагоприятно для служебных командировок. При работе вахтовым методом вам могут не заплатить заработанную сумму в полном объеме. Также вам могут уменьшить тарифы на оплату труда. Сотрудничество с иностранцами может быть связано с убытками. Воздержитесь от оплаты курсов обучения.

Близнецы

В первой половине недели у Близнецов могут улучшиться отношения с начальством. Вам могут дать особые поручения, что подчеркнет доверительные отношения между вами. Можете рассчитывать на протекцию влиятельного покровителя в карьерном продвижении. Также у вас хорошее время для поисков вариантов для удаленной работы. Успешно проявят себя фрилансеры и те, кто занимается выполнением частных услуг, особенно если это касается ремонта техники. Вместе с тем во второй половине недели вы можете столкнуться с определенными проблемами. Дело в том, что может возрасти вероятность нарушений закона, что может привести к штрафным санкциям со стороны представителей власти. Воздержитесь от подачи исковых заявлений. Неблагоприятное время для служебных командировок.

Рак ‌‌

Раки в первой половине недели способны проявить невероятную изобретательность при решении сложных вопросов. Усиление интуиции поможет вам реализовать намеченные планы, обходя проблемные моменты задолго до того, как они наступят. Это прекрасное время для профессионального обучения и обмена опытом с коллегами и единомышленниками. Используйте для этого общение на специализированных форумах в интернете. Это позволит вам расширить свои знания о профессии и повысить свою квалификацию. Успешно проходят деловые поездки. Ученым рекомендуется принимать активное участие в семинарах и научно-практических конференциях. Вторая половина недели может быть связана с финансовыми трудностями. Вы можете столкнуться с задержками при перечислении причитающихся вам денег. Это может создать трудности при оплате счетов по кредитам.

Лев ‌‌

Первая половина недели пройдет удачно для Львов, занимающих руководящие должности. Особенно это относится к тем руководителям, которые имеют планы по реформированию структуры управления. Вы сможете провести эффективные кадровые перестановки и предпринять меры по оптимизации бюджета. Старайтесь избавляться от всего устаревшего. Не нужно бояться перемен – только благодаря переменам перед вами могут открыться новые возможности для реализации в профессии. В это время бизнесмены могут выиграть тендер и получить выгодный государственный заказ. Также у вас не будет проблем с открытием кредитной линии в банке. Вторая половина недели может быть связана с трудностями в поиске клиентов. Ваши товары и услуги могут не пользоваться спросом у клиентов. Могут возникнуть сложности при ведении переговоров.

Дева ‌‌

Девы в первой половине недели почувствуют удачу в делах. Прежде всего это относится к сфере услуг. Ваши услуги будут пользоваться популярностью у клиентов. У вас будет много постоянных клиентов, и появятся новые клиенты по рекомендациям. Таким образом, у вас будет много работы – главное не лениться и активнее браться за дела. Бизнесменам рекомендуется не скупиться на проведение рекламных мероприятий. Таким образом ваша клиентская база будет быстро расти. Успешно идут переговоры с иностранными партнерами. Вы можете неожиданно быстро выйти на ключевые взаимовыгодные соглашения. Вторая половина недели может быть связана с торможением в реализации плановых работ. Может нарушиться деловое взаимодействие меду начальством и подчиненными. Руководящие работники могут столкнуться с нежеланием подчиненных выполнять их приказы и распоряжения. График работ может оказаться под угрозой срыва.

Весы ‌‌

Весы в первой половине недели способны проявить технические таланты. Особенно это относится к изобретателям, рационализаторам, инженерам и мастерам сервисных центров по ремонту сложной бытовой техники и автомобилей. Успешно пройдет производственная практика у студентов – вы сможете приобрести много полезных навыков. Отношения в трудовом коллективе складываются вполне конструктивные. Можно идти на определенные изменения в режиме работы. Например инициировать переход на более удобный график работы. Вторая половина недели может быть связана с трудностями в профессиональном обучении. Попытка повысить квалификацию за счет расширения знаний и прохождения экспресс курсов обучения может не оправдать ожиданий – вы можете осознать, что напрасно потратили время и силы. Бизнесменам рекомендуется воздержаться от проведения рекламных акций ввиду их низкой эффективности.

Скорпион

Первая половина недели складывается благоприятно для Скорпионов, специализирующихся на работе в сфере услуг. Вы сможете найти индивидуальный подход к каждому клиенту, чем повысите свою популярность. Также вы сможете предложить новые виды услуг, которые будут пользоваться спросом. Особенно востребованными будут те, кто имеет отношение к индустрии моды, спорта, отдыха и развлечений. Удача сопутствует вам в финансовых спекуляциях. Можно с выгодой обменивать валюту и делать оптовые закупки с целью перепродажи. Вторая половина недели складывается неблагоприятно для инвестиций в сферу недвижимости. Бизнесменам рекомендуется воздержаться от сделок с куплей-продажей недвижимости. Могут возникнуть затруднения с выплатой процентов по ипотечному кредиту. Строители могут не справиться с запланированным объемом работы и не успеть сдать в срок готовый объект заказчику.

Стрелец

Стрельцы в первой половине недели смогут кардинально повысить производительность труда. Во многом это может быть связано с использованием технических новшеств. Возможно, при работе в офисе вы сможете освоить в полной мере возможности программного обеспечения на компьютере и тем самым сможете гораздо быстрее и качественнее делать отчеты. Успешно пойдет работа у мастеров сервисных центров по ремонту автомобилей. Также вы преуспеете при проведении ремонтно-строительных работ и сможете досрочно сдать объект заказчику. Вторая половина недели может быть связана с информационными сбоями и неразберихой. Вам могут поступать противоречивые сведения, которые могут запутать вас и затруднить процесс принятия решений. В деловых контактах могут усилиться разногласия по мелким вопросам, которые, однако, могут серьезно осложнить всю работу.

Козерог

Козероги в первой половине недели будут способны решать в параллельном режиме сразу несколько деловых направлений. Это станет возможным благодаря высокой интеллектуальной активности. Ускоряется товарно-денежный обмен у торговцев. Хорошо делать оптовые закупки на складе с целью перепродажи в розницу. Консультанты сетевого маркетинга смогут провести успешные рекламные акции и привлечь новых подписчиков и клиентов. Направьте свои усилия на укрепление и расширение деловых связей. Успешно проходят деловые поездки. Вторая половина недели может быть связана с трудностями в текущей работе. Дело в том, что у вас могут испортиться отношения в трудовом коллективе. На вас могут повесить самую трудоемкую и низкооплачиваемую работу. Более того, могут произойти задержки с выплатой зарплаты. Уровень доходов может снизиться.

Водолей

В первой половине недели Водолеи могут почувствовать в себе энергетический подъем. Вы будете способны выдерживать интенсивный темп работы в течение длительного времени, не чувствуя усталости. Поэтому результативность труда может существенно повыситься. Но рост производительности будет обусловлен не только интенсификацией труда, но и умением использовать технические новшества. Офисные служащие смогут овладеть работой программного обеспечения на компьютере, отчего темп работы значительно ускорится. Это хорошее время для подготовки отчетной документации. Ресурс недвижимости может тать для вас источником высоких доходов. Преуспеют строители, коммунальщики, работники сельского хозяйства, риелторы и дизайнеры по интерьеру. Вторая половина недели складывается неблагоприятно для старта личных бизнес проектов. Представители творческих профессий могут столкнуться с трудностями. Воздержитесь от финансовых спекуляций на бирже.

Рыбы ‌‌

Рыбы в первой половине недели могут преуспеть в расширении и укреплении деловых связей. В поле вашего зрения могут появляться самые разные люди, которых будет объединять пытливый ум и большой творческий потенциал. Многие из этих людей будут вам полезны в решении некоторых важных вопросов. Проявляйте инициативу в том, чтобы познакомиться с такими людьми. Это хорошее время для использования потенциала деловых связей для решения тех вопросов, которые находятся вне вашей компетенции. Успешно проходит учеба и деловые поездки. Вторая половина недели может негативно отразиться на вашей дополнительной подработке. Если вы выполняете заказы клиентов по фрилансу, то количество заказав может уменьшиться. Также может снизиться доходность на удаленной работе.

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