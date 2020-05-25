Ищите точки соприкосновения — любовный гороскоп на 26 мая

Почему сегодня не стоит акцентировать внимание на словах партнера и не ссориться из-за них?

Овен ‌‌

Некоторые Овны рискуют оказаться в смешном, неловком положении перед любимым человеком. Если с вами это случиться, постарайтесь отнестись к этому с юмором. Одинокие Овны постараются всю свою энергию направить на устройство личной жизни.

Телец

Не исключено, что Тельцы постараются чересчур ответственно отнестись к своим обязанностям перед второй половинкой. Звезды подсказывают, что нет нужды слишком усердствовать. Свободные Тельцы сегодня вряд ли по достоинству оценят знаки внимания со стороны противоположного пола.

Близнецы

Звезды предостерегают Близнецов от излишней требовательности по отношению ко второй половинке. Жизнь одиноких Близнецов в этот день может быть очень насыщенна. Не исключено, что вас закружит такая вереница знакомств и контактов, что будет трудно сделать выбор в пользу одной кандидатуры.

Рак ‌‌

Личная жизнь многих Раков в этот день может пройти под знаком романтики. Постарайтесь позаботиться сами об атмосфере чувственности и порадуйте этим вторую половинку. Одиноким Ракам желательно будет положиться на судьбу и извлекать удовольствие из естественного хода событий.

Лев ‌‌

Близкий человек может засыпать вас своими проблемами и просьбами. Не исключено, что это на какой-то момент лишит вас душевного равновесия. Для многих свободных Львов актуальное значение приобретет умение подать себя и произвести нужный эффект на интересующего вас человека.

Дева ‌‌

Для Дев этот день может сложиться исключительно позитивно. Во многом это будет ваша заслуга. Скорее всего, сейчас вы смотрите на отношения с пассией весьма оптимистично. Свободные Девы могут неожиданно пересмотреть свою точку зрения на интересующего их представителя противоположного пола.

Весы ‌‌

В личной жизни многих Весов в этот день не ожидается крутых поворотов и ярких событий. Впрочем, ваш рейтинг в глазах любимого человека может возрасти за счет умелого решения непростой ситуации. Сегодня многое, о чем мечтали одинокие Весы, может реализоваться, причем легко и без усилий.

Скорпион

Сегодня многие Скорпионы могут позволить себе такую роскошь, как говорить все, что думаешь. Вам не нужно волноваться о том, к каким это приведет последствиям, так как партнер готов вам посочувствовать и поддержать. А вот одиноким Скорпионам, напротив, желательно тщательно взвешивать свои слова и поступки.

Стрелец

Вполне возможно, что Стрельцам в этот день захочется больше взаимопонимания и душевности в отношениях с любимым человеком. Для некоторых свободных Стрельцов этот день наиболее благоприятный, чтобы произвести незабываемое впечатление на нового знакомого.

Козерог

Не исключено, что сегодня ваш любимый человек примет решение, с которым вы не согласитесь. Однако вам придется признать, что оба партнера имеют право на самостоятельное мнение. Одинокие Козероги, постарайтесь не отказываться от общения, это поможет вам залечить ваши душевные раны.

Водолей

Скорее всего, сегодня объекту вашей симпатии потребуется ваша поддержка и совет. Жизненная ситуация, в которую попала ваша вторая половинка, непроста, но вместе вы справитесь. Сегодняшний день принесет многим свободным Водолеям удачу в сердечных делах.

Рыбы

Астрологические влияния этого дня Рыбам принесут обостренную чувствительность. Возможно, вы принимаете все чересчур близко к сердцу и готовы пойти на крайности, чтобы изменить ситуацию. Свободным Рыбам предстоит испытать волнующее любовное приключение.