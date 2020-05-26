Отвечайте креативом на сюрпризы судьбы — гороскоп на 27 мая

5-6 лунные сутки. Сегодня Луна во Льве предлагает сделать жизнь ярче, учит отвечать креативом на сюрпризы судьбы, подсказывает оригинальные альтернативы.

День создает настрой для творчества, праздника, романтики, игры, помогает в поиске нового хобби, нетривиальной «цепляющей» маски или подходящей роли. Хорошо осваивать тонкости рекламы и пиара, актерское мастерство, искусство красноречия и дипломатии. Не все пойдет по плану, но начать лучше с отсечения лишнего, уточнения правил, обозначения границ поведения и поля для игры. В первоначальном контроле нуждаются детские, развлекательные, рекламные мероприятия.

Овен ‌‌

Сегодня Овнов манит праздник, творчество, игра. Удачный день для общения с детьми, литературного творчества, повышения актерского мастерства, выбора оригинальных подарков и нарядов, поиска нешаблонного образа или яркой «цепляющей» маски. Важно сразу уточнить правила, ограничить поле для игры или креатива. Нестабильна финансовая база, может вызвать вопросы бюджет хобби, отпуска, детского отдыха.

Телец

Для Тельцов это день очередного сюрприза, обновления или уточнения планов. Большинству Тельцов сценарий событий будет задан извне. Вам придется учесть домашнюю или профессиональную ситуацию, последние тенденции в социуме или новые правила игры в семье, подстроиться под ожидания детей или друзей. Не все пойдет по шаблону. Может потребоваться совмещение некоторых функций или временный обмен ролями.

Близнецы

Близнецам не стоит бояться сюрпризов: сегодня они сулят лишь приятное. Новый поворот событий поможет вам поддержать параллельные связи, развлечься, прогуляться, получить яркие впечатления, пустить в ход свое красноречие, обаяние, литературный или дизайнерский талант, провести больше времени с детьми. Возможны и стратегические выгоды — например, вы можете найти альтернативу своему основному плану.

Рак ‌‌

Ракам день сулит неожиданные расходы, но также и непредвиденные находки, интересные финансовые и творческие возможности. Если вы вели материальные дела по старинке, появится повод для оптимизации бюджета. Однако прогресс не будет быстрым. Возможны дубль-покупки, ошибки. Лучше повременить с новшествами на постоянной основе, а экспромт начать с организации подстраховки, стабилизационного фонда.

Лев ‌‌

Сегодня Львам важно учитывать установленные другими людьми границы, а также общие нормы, принятые в обществе или в их личном окружении. Соблюдая основные правила и изначальный договор, можно искать варианты в частностях. Твердые рамки поведения не помешают вам оставаться дипломатом, искать подходящий для себя компромисс. В непривычных условиях вас может преследовать легкое волнение, нервозность.

Дева ‌‌

На этот день Девам не стоит строить планы. Обстановка нестабильна, вы зависимы от ситуации. То, что волновало вас вчера, сегодня может утратить значение или предстать перед вами в ином свете. Возможны перемены в работе сервисов, в намерениях детей, родственников, друзей, непосредственного начальства. Придется временно сместить фокус внимания, включить креативный взгляд, сделать нестандартный ход.

Весы ‌‌

Весам сегодня интересен и выгоден любой неожиданный поворот событий. Если не удастся извлечь из него материальную выгоду, вы получите другой пакет бонусов: сможете пообщаться с друзьями, развлечься, кому-то понравиться. Хорошо провести эти сутки в необычной обстановке, творческой атмосфере. Удачный момент для посещения тусовок, для попытки найти единомышленников или завязать параллельные связи.

Скорпион

На пути Скорпионов сегодня возникнет неожиданный (или предсказуемый) барьер. Не исключены профессиональные ограничения, отказы со стороны друзей или начальства, сюрпризы от детей или конкурентов. Ваши возможности будут временно ограничены, но можно попробовать подстроиться к заданным правилам игры и подойти к задаче творчески. Например, начать осваивать новую роль, схему или маску на будущее.

Стрелец

Этот день позволит Стрельцам выпутаться на время из тупиковой ситуации. Новый поворот событий перенаправит гнев судьбы в смягчающее русло и снизит градус эмоционального напряжения. Вы получите остроумную подсказку или законную отсрочку, уже вечером можете смеяться над своей паникой в компании других людей. Пользуйтесь поводом повеселиться, но помните, что ваша сложная история еще не окончена.

Козерог

Сегодня Козерогам важно не быть рабами плана и стандарта. В делах практических необходима умеренность. Стрессы и убытки минуют вас, если вы привыкли считать деньги и беречь резервы, не любите опережать события и жить в долг. На психологическом уровне, полезно смирить гордыню и убрать лишнюю серьезность. Стоит относиться проще к эксперименту, креативу, играм, шуткам, странностям в чужом поведении.

Водолей

Сегодня Водолеям придется найти баланс между своими личными установками и желаниями других людей. Возможны неожиданные разногласия в общении с детьми, семьей, друзьями. Звезды подсказывают, что в любой ситуации реален компромисс - достаточно не замыкаться в себе, быть лояльным и готовым к диалогу, избегать мрачности, уныния и скуки. Не бойтесь изменить свои планы и поступиться частью принципов.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды поддерживают в Рыбах тягу к творчеству, но задают ей новое направление и рамки. Изменится вектор ваших интересов или настрой окружающих. Вам придется считаться с неписаными правилами или с вновь образовавшимися обстоятельствами, корни которых вам не всегда видны. Может в неожиданной форме напомнить о себе хронический недуг. Придется сменить подход к работе, нуждам детей и питомцев.

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