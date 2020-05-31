Венера настроит на мирный лад — гороскоп на 1 июня

10-11 лунные сутки. Сегодня аспект Луны в Весах к Солнцу и Венере настраивает на мирный лад, помогает соблюдать этикет, следовать договоренностям и условностям, плану и закону.

Утро подходит для укрепления симпатий, обмена любезностями и знаками внимания. Возможны удачные покупки, при необходимости не будут проблемой мелкие уступки, обмены и возвраты. Чем ближе вечер, тем сложнее оставаться в безопасных рамках, корректно вести разговор. Возможно повышение аппетита, нарушение баланса интересов. Вероятна агрессия со стороны устаревающих авторитетов. Важно сдержать экспансию, не дать воли старым обидам и счетам.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам легко поладить со своим окружением, так как многие его представители настроены мирно и дипломатично. Не стоит пропускать этот день, если у вас в планах свидание, презентация или переговоры. Предпочтение лучше отдать повторным встречам, важно лишь не нагнетать давние разногласия. Не стоит делать ставку на новые знакомства и договоры: они будут приятными и легкими, но недолговечными.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам всюду поддерживать гармонию (или, на худой конец, придерживаться нейтральной позиции). Это лучший способ привлечь клиентов, уладить в сотый раз возникающий спор, договориться с начальством, получить услугу или льготу. Важно знать меру и не требовать многого. Уместны взаимные мелкие любезности. Подходящий момент для временного обмена функциями с коллегами по работе.

Близнецы

В идеале, эти сутки должны стать для Близнецов периодом любви и гармонии. На деле, многое зависит от способности каждого конкретного представителя знака управлять своими мыслями и эмоциями. Если вы продолжаете мысленно перемалывать детали недавней беседы, то рискуете к вечеру основательно «накрутить» себя. Важно не только создать вокруг себя приятную атмосферу, но и уметь наслаждаться моментом.

Рак ‌‌

Сегодня удача Раков зависит от чувства красоты, меры или справедливости. Отклонение от точки равновесия способно разбудить дремлющий вулкан, спровоцировать волну домашних, брачных или иных разногласий. Триггером могут стать даже ваши или чужие «благие намерения». Рисковать относительным миром ради сомнительных выгод или нет — выбирать вам. Поддерживать баланс и соблюдать договор будет несложно.

Лев ‌‌

Для Львов это день приятного общения, которое не стоит чем-то омрачать. Если вы не готовы к осложнениям, лучше исключить из круга сегодняшних контактов связи с коллегами по работе или научным исследованиям, а также отказаться от обсуждения болезненных вопросов, связанных с правом, медициной или идеологией. В этом случае, легкое безобидное начало разговора не гарантирует столь же мирного финала.

Дева ‌‌

Сегодня звезды обещают Девам приятный шоппинг. День удачен для выбора одежды, аксессуаров, парфюмерии, небольших презентов значимым лицам и симпатичным людям. Также, момент подходит для обмена: возможно, он не будет равноценным, но вы непременно получите выгоду. Например, сможете услужить начальству, погасить мелкий долг или вернуть чье-то расположение. Важен баланс и в отношениях, и на счетах.

Весы ‌‌

Сегодня Весы могут всюду рассчитывать на удачу, но при одном условии: не отступать от своей природной миссии и во всем знать меру. Если вы скромны в запросах, все нужное само приплывет к вам в руки, а ваше обаяние откроет перед вами все двери. Не стоит требовать себе дополнительных прав, благ и льгот, в том числе, повторно: цена удачи будет высоковата. Лучше не заниматься расширением владений.

Скорпион

Сегодня Скорпионам выгоднее дипломатично держаться в тени. Например, следить за переговорами, не вступая в них лично. День подходит для поиска информации юридического характера, а также изучения советов в сфере этикета, моды, дизайна, отношений, косметологии, социальной психологии. Возможно, вам поможет чье-то персональное мнение и личный опыт, подсказка со стороны или отзыв от свидетеля событий.

Стрелец

Стрельцы сегодня могут рассчитывать на приятное развитие событий, на хорошую компанию и симпатичных собеседников. Удачный момент для попытки восстановить отношения - при условии, что вы не наступаете на чужие «больные мозоли» и не бередите попутно свои собственные раны. Вам может передаться ностальгия партнера. Не стоит в порыве чувств обещать золотые горы, если вы не готовы сдержать свое слово.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам поддерживать общение, но не продавливать свои планы и взгляды. Успех зависит от дипломатичности, готовности согласиться или уступить. Вы не в ответе за намерения собеседника, но в ваших силах хотя бы не провоцировать его. Желательно держаться этой тактики в диалоге с партнерами, родней, клиентами, начальством. Хорошо обсуждать тонкости дизайна, права и этикета.

Водолей

Водолеи могут использовать этот день для возврата былой симпатии или роста популярности в творческой сфере. Найдутся хорошие стороны в общении с иностранцами. Неприятное останется «за кадром», но списывать со счетов тайные подводные камни рано: еще живы идеологические, культурные или иные разногласия. Лучше не выходить за те пределы, которые подсказывает вам план, закон, опыт или здравый смысл.

Рыбы ‌‌

Для Рыб вплоть до ночи останется важным чувство меры, а также уважение к закону или к воле других людей. Ваши собственные чувства не являются сегодня решающим аргументом. Важно не нарушить обозначенные границы, согласовать свои личные планы с общими, найти точки пересечения интересов, ознакомиться с мнением партнера, клиента, контрагента, члена семьи или другого равноправного участника событий.