Загадка центра Джи: как найти «себя» и обрести любовь

Наверное, почти каждый задавался вопросами типа «кто я?» и «в чем смысл моей жизни?». Оказывается, есть кое-что, что может ответить на этот вопрос. Например, Джи-центр.

Центр Джи – это что-то типа чакры, которая отвечает за наше самоопределение, самоотождествление. Когда мы понимаем, кто мы и куда идем – это свидетельствует о хорошей работе Джи-центра.

В Дизайне человека (популярное эзотерическое знание) все люди делятся на тех, у кого этот центр определен и на тех, у кого он не определен. Первые всегда четко знают, кто они и что им нужно для счастья, вторые же не знаю об этом ничего.

Если проводить параллели с чакровой системой, то Джи-центру соответствует сердечная анахата. Та, что отвечает за любовь: к себе, людям, животным и растениям – ко всей Вселенной.

Люди с неопределенным Джи-центром чувствуют не свою, а чужую любовь. Они как бы примеряют ее на себя: насколько мне комфортно с этой любовью? Очень удобно, ведь можно перемерить тысячи образов, прочувствовать себя рядом с тысячей людей и выбрать самый подходящий вариант.

Это словно вас ведут в ресторан, а вы решаете, насколько вам хорошо в этом ресторане с этим человеком. Также и в отношении всего в жизни: люди с неопределенным центром Джи должны мониторить, как им откликается тот или иной человек и то или иное место. Тогда вместо разочарования, что для любви недостаточно только одного себя, а обязательно нужен кто-то другой, появится интерес и даже азарт. Ведь можно взять и выбрать свою любовь самому, а также свое направление в жизни, так называемый стиль жизни.

Неопределенный Джи-центр толкает людей на то, чтобы искать себя в других. Это и так называемые «душечки» – женщины, растворяющиеся в своих возлюбленных, полностью живущие их жизнью. Получается, впрочем, что в этом нет ничего неправильного. Нет смысла укорять человека в том, что у него будто нет себя самого – согласно Дизайну, это вполне возможно.

Таким образом, не стоит переживать, если у вас нет твердых убеждение относительно себя и своего пути. Все дело в том, кто находится рядом с вами. Ищите тех, кто вам нравится, и просто позвольте им быть рядом – так неопределенный Джи-центр находит свое «я».

Ну, а если ваше «я» – достаточно твердое и пресловутый Джи-центр определен, то, возможно, вам стоит обратить внимание во-о-о-он на того человека, который выглядит потерянным. Вполне может оказаться, что именно вас-то ему и не хватает для полного счастья и полного самоопределения.

Дарья Лопушкова