Каким знакам угрожает коридор затмений 2020 года

Ведущий астролог Марина Мещерская рассказала, чего ожидать представителям разных знаков зодиака от предстоящего коридора затмений, а также объяснила, чем опасно это явление.

По ее словам, коридор затмений представляет собой период из нескольких солнечных и лунных затмений, во время которого людям следует пристально следить за своим здоровьем и за отношениями с окружающими. Так, неосторожное слово во время коридора затмений может привести к печальным последствиям.

Марина Мещерская уточнила, что ближайшее Лунное затмение состоится уже 5 июня.

— В этот период под влиянием своих эмоций мы можем совершить непоправимые ошибки. Поэтому лучше не принимать важных решений. Стараться не расходиться, не разводиться, не увольняться, — сказала астролог.

Она отметила, что эти рекомендации действуют на весь период затмений. Следующие затмения будет Солнечными, они состоятся 21 июня и 5 июля.

По мнению Марины Мещерской, особые рекомендации распространяются на людей, которые появились на свет под знаками Стрельца, Козерога, Близнецов и Рака. Астролог считает, что затмения окажут на них особое влияние.

Так, в этом период возможны конфликты на работе и дома, проблемы со здоровьем и тому подобные вещи. Поэтому следует на время отказаться от принятия важных решений до лучших времен, сказала Марина Мещерская.