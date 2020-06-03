Не гонитесь за большими деньгами — финансовый гороскоп на 4 июня

Работаю больше, вы не увеличите себе зарплату сегодня, а только потратите силы зря.

Овен ‌‌

Сегодня Овны могут затрачивать много усилий, однако результативность вашего труда может оказаться невысокой. Одна из причин этого – частые ошибки, действия не в том направлении из-за ложной информации. Поэтому, прежде чем принимать решения, подумайте, насколько достоверная информация была положена в их основу.

Телец

У типичных Тельцов повышаются риски растраты денег. Если вы азартный человек, то сегодня будете склонны пойти на рискованные авантюры. Основной задачей этого дня должно стать не столько преумножение финансовых и материальных ресурсов, сколько их сохранение. Воздержитесь от крупных покупок и инвестиций.

Близнецы

Близнецам, возможно, придется преодолевать препятствия. Сегодня ваши намерения по реализации своих инициатив могут столкнуться с сопротивлением со стороны внешних обстоятельств. Это особенно относится к тем, кто работает в партнерском бизнесе, в сфере услуг или в семейном бизнесе. Тщательно продумывайте свои шаги.

Рак ‌

Ракам необходимо умение сосредоточиться на работе и не отвлекаться на посторонние вопросы. Излишне эмоциональное отношение к своей работе и к коллегам по трудовому коллективу может существенно осложнить вашу работу сегодня. Кроме того, у вас будет небольшой запас энергии, что может привести к утомлению, снижению уровня работоспособности.

Лев ‌‌

У Львов сегодня не лучшее время для принятия финансовых решений. Вы будете склонны принимать решения под влиянием эмоций, второпях, и это может привести к ошибкам и убыткам. Не следует брать и давать деньги взаймы. Лучше не обременять себя никакими финансовыми обязательствами. Старайтесь не делать того, что может повысить риск убытков.

Дева ‌‌

Сегодня у Дев не лучший день для взаимоотношений с начальством и проявления личной инициативы. Старайтесь воспитывать в себе исполнительскую дисциплину и не делайте того, о чем вас не просят. В противном случае вас могут обвинить в самоуправстве, выходе за пределы профессиональной компетенции. Руководящим работникам не нужно торопиться с принятием решений, влекущих за собой необратимые последствия.

Весы ‌‌

В этот день звезды советуют Весам быть осмотрительнее при контактах с новыми людьми. Велика вероятность повестись на ложную информацию и наделать ошибок. Особенно это относится к торговцам, посредникам, консультантам, водителям транспортных средств. Воздержитесь от деловых знакомств.

Скорпион

Скорпионам необходимо бережнее и экономнее расходовать свои финансовые ресурсы. Не стоит разбрасываться деньгами и покупать вещи, не являющиеся для вас предметами первой необходимости. Подобные покупки, скорее всего, будут сделаны не на основе трезвого прагматичного расчета, а на основе эмоционального импульса. Воздержитесь от финансовых рисков.

Стрелец

У Стрельцов достаточно нервный день, когда любые ваши инициативы будут сталкиваться с сопротивлением внешних обстоятельств. Самое досадное в том, что вы будете склонны вести себя импульсивно, нервно, что может привести к частой перемене решений. А это может неблагоприятно отразиться на вашей репутации – с вами могут отказаться сотрудничать.

Козерог

Козерогам рекомендуется заранее просчитывать последствия от своих действий. Много и упорно трудиться – это еще не значит добиваться положительного результата. Ваша работа может стать успешной при условии последовательного прикладывания усилий и методичности. И как раз с этим сегодня могут быть сложности. Не отвлекайтесь от работы на сплетни и слухи.

Водолей

Сегодня Водолеи могут столкнуться с непредвиденными осложнениями. Особенно это относится к тем, кто работает в сфере услуг, оптовой коммерции, связан с финансовыми спекуляциями на валютной и фондовой бирже. Попытка в короткий срок заработать большие деньги может привести к обратному результату. Не делайте того, что может повысить риск убытков.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы могут метаться между домашними обязанностями и основной своей работой. Но сконцентрироваться на чем-то одном вам будет трудно. И это может неблагоприятно отразиться на общей результативности вашей деятельности. Не торопитесь принимать скоропалительные решения и делать выводы.