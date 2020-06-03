Чем опасны затмения лета-2020 для всех знаков зодиака

Летом 2020 года произойдет так называемый коридор затмений.

Ожидается три астрономических явления в ближайшие недели: лунные затмения — 5 июня и 5 июля и солнечное — 21 июня. Какие перемены они могут внести в личную жизнь представителей всех знаков зодиака, рассказал астролог Сергей Седашев.

По мнению собеседника издания, грядущие затмения не вызывают негативных событий, но меняют психологическое состояние человека. Солнце влияет на сознание и волю, Луна — на скрытые страхи и желания, поэтому все бессознательное может проявиться в период «коридора» с особенной силой.

«В результате в эти периоды человек принимает решения и создает ситуации, которые зачастую несут вред для него самого. А так называемые лунные узлы во время затмений придают ситуациям и решениям судьбоносный характер», — сказал астролог.

Главная опасность периода — невзвешенные решения в лунное затмение, которые закрепляются в сознании человека в период солнечного. Например, пары, поссорившись в начале месяца, рискуют расстаться к концу коридора затмений.

Ближайшее лунное затмение — 5 июня — связано с агрессивным Марсом и повышает вероятность конфликтов. Солнечное затмение выпадает на летнее солнцестояние, подталкивая представителей всех знаков зодиака к импульсивности и новым шагам, предпринятым на эмоциях, — вместо них астролог советует отпустить старое и постараться держать себя в руках. Лунное затмение 5 июля будет куда более слабым по воздействию на людей.

Сергей Седашев считает, что наибольшему влиянию солнечного затмения подвержены те, кто отмечает день рождения с 18 по 25 числа марта, июня, сентября и декабря. Позитивные перемены ждут людей, которые родились с 18 по 25 февраля, апреля, августа и октября.