Почему безымянный палец не имеет названия

Смотрите видео и узнайте, почему у безымянного пальца нет своего «имени». По одной из версий палец назван безымянным потому, что он почти бесполезен - мало кто может двигать им отдельно, зато безымянный хорошо действует вместе с другими пальцами. А вот другая версия говорит, что в древности палец считали святым, поэтому и не давали ему имени, чтобы лишний раз не произносить. Ролик расскажет и о других версиях появления столь необычного названия.

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