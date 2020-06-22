Астрологи навали самые удачные дни в конце июня

Астрологи говорят, что июнь завершится очень хорошо. Но повезет только тем, кто оставить позади сомнения и зависть.

25 июня специалисты по звездам называют самым важным днем месяца. Если вы давно планировали начинать новые проекты, то это лучшее время для старта. Постарайтесь не упустить момент.

Еще одним ответственным днем станет 27 июня. В этот период могут возникнуть новые цели, которые вы точно сможете достигнуть. Мотивация будет зашкаливать, появятся новые увлечения. Некоторые смогут сменить работу и даже найти свою любовь. Астрологи связывают перемены с движением растущей Луны. Сначала она будет находиться во знаке Львов, а затем перейдет в Весы.

К черту Меркурий: играем в супергероев: гороскоп и таро-прогноз на неделю с 22 июня

Что принесет вам следующая неделя? Практикующий таролог Ольга с помощью карт ответит, как сложится неделя с 22 июня в таких важных сферах жизни, как любовь, здоровье и финансы.