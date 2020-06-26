Как обуздать строптивый Марс: особенности второй половины 2020 года

Один из самых кардинальных транзитов в кардинальном 2020 году – это марш Марса по Овну, кардинальной планеты по кардинальному знаку той же кардинальной стихии зодиака.

В данном случае многократное повторение качества «кардинальности» не случайно и важно – это основное качество 2020 года под контролем Луны, также имеющей кардинальную основу по управлению знаком Рака, да и восточный год Мыши в западном календаре соответствует началу цикла и знаку Овна.

Более полугодия с 28 июня по 7 января 2021 года Марс проведёт в своём знаке силы – в Овне. При этом обычный транзит Марса по знаку длится около полутора месяцев, но в этом году, по причине очередного цикла ретроградности, Марс, возвращаясь назад, создаёт длинную петлю, которая пройдёт в Овне – 10 сентября Марс развернётся и станет ретроградным в предпоследнем 29 градусе Овна, а с 14 ноября выйдет на прямое движение, в котором будет находиться до 7 января. Марс в Овне бывает раз в 2 года, а ретроградным в Овне – 2 раза в столетие.

Таким образом транзит воинственной планеты станет воистину одним из главных событий второго полугодия 2020-го. В этом плане можно отметить, что ретроградность Марса отмечалась летом 1939 года перед 2 мировой войной (в Козероге), а также торможением перед разворотом (большая петля) в начале ВОВ 1941 года (вновь в Овне). Справедливости ради, надо сказать, что и 1-ая и 2-ая мировые войны начинались при смене знака высшей медленной планеты – Плутона, тем не менее роль Марса в кардинальных знаках зодиака имеет повышенную важность.

Событийно в транзите по своему знаку воинственная планета в силу своей природы в высшей степени смела, решительна, любит соперничать и соревноваться, готова на риск и на подвиг, но в негативе (особенно при тех сложных сочетаниях, которые предстоят Марсу) более бесцеремонна, груба и прямолинейна, слишком самонадеянна и нетерпелива, поверхностна и агрессивна. Все эти противоречивые качества в ближайший период многим потребуется сбалансировать и объединить в лучшие.

Однако именно в этом году долгий транзит Марса будет особенным и необычайно мощным по своей жёсткости – в арсенале Марса на этот раз только аспекты раздоров и конфликтов. Такой Марс усиливает военных людей, которые уже не будут склонны преклонять колени и извиняться, как при Марсе в Рыбах. Весь транзит Марса по Овну стабильно пожароопасен.

В период со второй половины августа до середины ноября Марсу предстоит трижды столкнуться с коварным «вредителем» Сатурном, дважды в том же напряжённом аспекте «квадратуры» с Плутоном и дважды с Юпитером. Таким образом, вторая половина года готовит достаточно стихийный и резонансный сценарий, который так или иначе по природе планет и аспектов между ними будет довольно разрушительным и опасным для самых различных сфер в жизни общества и жизнеобеспечения.

Все эти аспекты и конкретно цикл вражды Марса с Сатурном (ближайшие 22-25 августа, 29 сентября-2 октября) и другими планетами ещё будет освещен более подробно в своё время, но уже сейчас можно говорить о типичных проблемах из-за неблагоприятного взаимодействия этих планет. Конфликт Марса и Сатурна – классический спутник разрушительных землетрясений и трагедий в шахтах, диктатуры власти (возможны конфликты (неподчинение) между военными и властями), высокой аварийности на транспорте и производстве, также возрастает опасность для государственных людей, представителей власти и военных, спортсменов.

Не останутся в стороне и параллельные с Сатурном, но разведённые по времени конфликты Марса с Плутоном (12-14 августа, 8-10 октября), составляющие не менее стихийную пару. Энергия Плутона, в отличии от Сатурна, более динамична, интенсивна, неистова вплоть до полной трансформации структур, в действиях – до безрассудства и самопожертвования. Ещё одна из важнейших сторон цикла Марса с Плутоном – проблематика всей финансовой системы и олигархата, сопутствующая сбоям и перенаправлением финансовых потоков, отказам в финансировании, кредитах и займах, и в целом сложности в банковской сфере.

Ну а в самые ближайшие дни, при проходе так называемой точки Овна, (1 градус Овна, 28-29 июня) Марс, кроме роста общей активности, сойдётся единственным положительным аспектом с Сатурном, чтобы придать себе важности (должности), стойкости и как следует зарядиться терпением, ведь в дальнейшем ему этого будет очень не хватать.

Serg Korablev

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