Разрушители мифов: все Скорпионы коварные, а Тельцы скупые

Пожалуй, самый распространенный астрологический миф — это точность описаний знаков зодиака.

Точнее, людей, рожденных под этими знаками. Их характера, жизненных целей, плюсов и минусов. И хотя эти описания порой поразительно точны, ярлычок вешать все же не стоит.

К примеру, про Тельцов пишут, что они медлительные — и по части движений, и по части мышления. Что ж, это правда. Однако не стоит забывать, что внутри каждого человека есть что-то, что уравновешивает его, то есть медлительный Телец может развить такую скорость, что никому не поздоровится. То есть он просто очень экономно расходует свои силы, однако это вовсе не означает, что у него их нет.

Или вот Скорпион — эмоциональный вампир, тиран, манипулятор, если речь идет о чем-то принципиальном и ему требуется достичь своей цели. Но если цели нет, Скорпион вряд ли будет мучить свою жертву. Скорее всего, этой цели и не будет. И в этом случае Скорпион наиболее милый человек из всех, кого вы когда-либо встречали. Он может даже позаботиться о вас, и тогда он сойдет за Тельца.

В астрологических описаниях важна сама суть, выжимка: каждый знак зодиака «заточен» под что-то одно, с чем-то одним он справляется лучше всего. Тем не менее человек развивается во многих направлениях, поэтому невозможно всегда и во всех ситуациях оставаться Козерогом (здесь подставьте любой знак).

Кроме того, мы помним, что характер человека описывают все десять планет, а за традиционный знак зодиака принимается лишь расположение Солнца. То есть те, кто родился во время, когда Солнце было в Рыбах, считаются Рыбами — и так далее. Но бывают случаи, когда, например, целых три другие планеты находятся в каком-то другом знаке (например, в Водолее), и тогда человек ведет себя, как Водолей.

В психологии развитой личностью называют того, кто способен реагировать на ситуацию, действовать гибко, учитывая сложившиеся обстоятельства. Поэтому хорош тот Телец, который, преодолевая свою инертность, идет навстречу изменениям и постигает духовную сторону жизни, побеждая свою зацикленность на материальном. И хорош тот Скорпион, который отказывается от любых манипуляций и жестокости во имя спокойствия и любви. Надолго, кстати, не хватит ни того, ни другого, но эти «подвиги» необходимы для того, чтобы гармонизировать и развить себя.

Таким образом, не стоит надеяться, что люди всегда проявляют исключительно те черты своего характера, которые предписаны им гороскопом, ведь реальность всегда интереснее того, что о ней пишут.

Дарья Лопушкова

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