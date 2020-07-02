Луна против скуки и однообразия — гороскоп на 3 июля

12-13 лунные сутки. Сегодня Луна в Стрельце поощряет идеализм, сентиментальность и мечтательность, интерес к религии и мистике.

Возможна рассеянность, зависимость от настроения и тайных привычек, излишняя вера в знаки и сны. Есть риск повторной «интоксикации» давними иллюзиями и ложными надеждами. В событийной цепи будут преобладать случайности, недоразумения и загадки. День подходит для отдыха, свободных занятий, погружения в духовную жизнь. Важно избегать скуки, однообразия и махрового материализма. Хорошо посещать сакральные места, слушать музыку, смотреть фильмы с идеологической или фантазийной подоплекой.

Овен ‌‌

Овны сегодня настроены романтично и возвышенно, но склонны опираться на сомнительные ценности и порой оправдывать «высокими материями» свои хитрости. Возможна склонность обольщаться неведомым, например, приукрашивать чужую культуру. Тяга к знаниям, духовному росту, расширению горизонтов может выразиться в интересе к сомнительным учениям и культам. День подходит для отдыха или свободных занятий.

Телец

Сегодня звезды не советуют Тельцам заниматься рутиной и важными практическими вопросами. Взгляд на жизнь будет искаженным и идеалистичным. Прагматизм уступит место ложным надеждам или фантазиям. Возможна рассеянность, внушаемость. Это день случайного вдохновения, он подходит для творчества, невинных приключений, отдыха, романтики, усиливает чувствительность к интимной или духовной грани событий.

Близнецы

Близнецам звезды напоминают о риске иллюзий и обольщений, сегодня он сохранится вплоть до ночи. Стать жертвой внешних влияний будет проще, если вы мечтательны, внушаемы, доверчивы, внутренне нестабильны, следуете ложным ценностям, склонны попадать под очарование экзотической обстановки и чужих идей. В этот день лучше никому не доверять и не строить твердых планов, нежелательно заключать договор.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам не стоит заниматься ювелирной работой, скрупулезными подсчетами и задачами повышенной сложности. Усидчивости и концентрации внимания помешает обстановка или ваше собственное настроение (смешливость, рассеянность, идеализм). На ложный путь вас могут увлечь воспоминания о прошлом. Возможны «плавающие» симптомы недомоганий. Будет нелегко найти истину, поставить диагноз, наладить связь.

Лев ‌‌

Для Львов это в целом позитивный день, но порой представители знака будут ступать на тонкий лед. Общий душевный подъем вам могут отравить смутные сомнения или ассоциации с неприятным прошлым. Возможны заблуждения в духовных, любовных, интимных вопросах, в делах, связанных со здоровьем или семьей, в сфере творчества и воспитания детей. Важно иметь «противоядие»: развитую интуицию, духовную опору.

Дева ‌‌

Сегодня не все Девы смогут пустить в ход свой природный рационализм. Многие Девы вплоть до ночи останутся под незримым воздействием идеологии, принятой в их близком кругу. Это день может подарить вам тонкие мистические переживания, вдохновляющие творческие и любовные фантазии, яркие сны, но также и заблуждения. Легко оказаться в иллюзорной реальности, во власти суеверий или детских воспоминаний.

Весы ‌‌

В этот день Весам нужна либо свобода перемещений, либо свобода в духовной жизни. Звезды советуют отменить целевые командировки и переговоры, сделать себе и окружающим поблажки. Не стоит заниматься скучными рутинными делами и чересчур напряженной ответственной работой. Хорошо побыть на природе или пофланировать по городу, в путешествии - отклониться от маршрута ради местной достопримечательности.

Скорпион

Сегодня Скорпионам лучше воздержаться от платежных операций, обмена валюты и других процедур, связанных с финансами. Этот день препятствует практичности, делает непрозрачными и сомнительными сделки, затрудняет четкую оценку, подсчет и контроль. Возможны утечки средств, ошибки по рассеянности. Не лучший момент для любой инициативы: доверчивость, романтизм, идеализм приведут к неоправданным тратам.

Стрелец

Стрельцы сегодня рабы своего настроения, самочувствия и привычек. Многие Стрельцы окажутся в плену у своего идеализма, либо в подчинении у навязанных им верований. Это день лени, сомнений, слабоволия, самообмана, но есть и плюсы: музыкальность, вера, вдохновение, яркое воображение. Корни духовных и психологических зависимостей лучше искать в прошлом: детстве, семейных тайнах, национальных устоях.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам взять тайм-аут, чтобы восстановить здоровье и духовные опоры. Хорошо посвятить день музыке, отдыху, воспоминаниям. Самое время освежить в памяти близкий по духу фильм, забытую яркую идею. Физические и другие перегрузки вам в эти сутки вредны даже на фоне позитивных переживаний. Если у вас много энергии, можно заняться чем-то вдохновляющим, но в свободном режиме.

Водолей

Этот день усилит потребность Водолеев в свободе душевной и физической, может вернуть им былой идеализм. Не стоит связывать себя лишними обязательствами, дополнительной рутинной работой. Важно быть на одной волне с друзьями. Если вы болеете, общение с единомышленниками может оказаться ценнее режима и лекарств. Велика вероятность финансовых просчетов, не лучший момент для сделок, вложений, покупок.

Рыбы ‌‌

Для Рыб вплоть до ночи велик риск самообмана и витания в облаках. Возможна подмена истины своим тайным желанием или ложным воспоминанием. Стоит насторожиться, если вы пребываете в эмоциональной эйфории или внезапно во что-то уверовали: скорее всего, в ситуации кроется подвох. Возможно, вас вновь поймали на знакомую приманку - например, на романтику, «духовность», жалость или мнимое благородство.

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