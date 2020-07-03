Приготовьтесь к переменам — финансовый гороскоп на 4 июля

Изменения в работе и финансах грядут, и чтобы не потерять одно или другое, стоит подготовиться.

Овен ‌

Овны будут способны реализовать свои самые смелые замыслы. Сегодня звезды ждут от вас смелых и авантюрных поступков. Удача будет сопутствовать вам в предпринимательской деятельности, связанной с оптовой закупкой и перепродажей товара. Это хорошее время для укрепления деловых контактов, работы с информацией и документами.

Телец

Тельцам удастся укрепить свое финансовое положение. Наиболее выгодной на сегодняшний день для вас будет работа, так или иначе относящаяся к сфере недвижимости. Вы сможете найти клиентов и подписать договор на куплю-продажу недвижимости. Успешно поработают строители, коммунальщики, дизайнеры по интерьеру.

Близнецы

Близнецам важно активнее контактировать с окружающими, ибо в одиночку вы мало чего сумеете добиться. Сегодня один из лучших дней для развития торгово-закупочной деятельности, укрепления деловых связей, поездок и профессионального обучения. Одним из условий успеха является ваша личная инициатива. Вместе с тем, воздержитесь от покупки товаров по кредитным картам.

Рак ‌‌

Раки имеют неплохие шансы для укрепления своего положения в карьере. Целенаправленный труд сегодня обязательно приведет вас к цели. Отношения с начальством складываются доброжелательные, благодаря чему вы будете обеспечены выгодной работой. Преуспевают представители умственного труда. Вместе с тем, в деловом партнерстве могут быть нарушения обязательств или договоренностей.

Лев ‌‌

Львам рекомендуется использовать этот день для обмена мнениями с целью повышения профессиональной квалификации. Сегодня рекомендуется проявлять инициативу и творчески подходить к поставленным задачам. Благодаря такому подходу вы сможете добиться существенных позитивных сдвигов в делах. Ориентируйте себя не на текущие дела, с которыми не все складывается благополучно, а на те дела, которые принесут вам успех в перспективе.

Дева ‌‌

Если Девы имеют несколько источников доходов помимо основной работы, то сегодня следует основное внимание сосредоточить на этом. Старайтесь не привлекать к себе постороннего внимания, работайте спокойно и сосредоточенно. Также можно заниматься урегулированием щепетильных вопросов, не подлежащих широкой огласке. Всякая реклама и самореклама лишь ухудшает показатели в работе.

Весы ‌‌

Сегодня у Весов прекрасный день для планирования своей деятельности на перспективу. У вас усиливается интуиция и дар предвидения, благодаря чему вы будете способными верно угадывать тенденции будущих событий. Поэтому это хороший день для составления бизнес-плана. Также успешно пойдут научные исследования и проектно-конструкторские работы.

Скорпион

Скорпионы смогут добиться успеха только при готовности к переменам. Этот день удачно складывается для руководящих работников, которым предстоит провести реформирование подведомственной структуры, оптимизировать расходы. Рекомендуется смелее избавляться от всего, что устарело или утратило свою эффективность.

Стрелец

Сегодня наиболее преуспеют те из Стрельцов, чья работа имеет отношение к дальним поездкам, издательской, рекламной или дизайнерской деятельности, юриспруденции и преподавательской работе. Если вы хотите найти себе работу по призванию, то сегодня благоприятное время для публикации резюме о себе в Интернете. Бизнесменам рекомендуется активнее сотрудничать с иностранцами.

Козерог

Козерогам необходимо сосредоточиться на той работе, которая способна принести максимально быстро практический результат. Сегодня звезды ожидают от вас сдержанности в эмоциональных реакциях. Возможно, не все вам понравится в приказах и распоряжениях начальства. Однако необходимо принять ситуацию такой, какая она есть. Это хороший день для изобретательской и рационализаторской деятельности.

Водолей

Водолеям рекомендуется ориентировать себя на использование внешних обстоятельств в своих интереса. Сегодня успешно проявят себя работники сферы услуг. У вас не будет отбоя от клиентов, заказчиков, покупателей. Главное – успевать выполнить дела в срок и не лениться. Кроме того, вам будут активно помогать деловые партнеры, напарники. Помните о том, что превыше всего следует беречь свою репутацию.

Рыбы ‌‌

Рыбам рекомендуется присмотреться внимательнее к своей работе – возможно, там найдется что усовершенствовать. Если вы подойдете к выполнению текущих дел с долей фантазии и творчества, то работа станет более интересной и производительной. Не оставляйте на завтра незавершенными дела, беритесь за ту работу, которую сможете закончить сегодня же. Воздержитесь от участия в собраниях и совещаниях.

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