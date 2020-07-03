Обращайте внимание на знаки судьбы — любовный гороскоп на 4 июля

Сегодня нужно смотреть в оба: судьба будет подсказывать вам, какое решение принять и как себя вести.

Овен ‌‌

Сегодня многим Овнам бороться с собственной излишней разговорчивостью. Постарайтесь больше слушать любимого человека, и между вами не возникнет непонимания. Если вы пока одиноки, не ждите пока кто-то вас сделает счастливым. Сами приложите к этому усилия.

Телец

В этот день Тельцам стоит задуматься о тех пожеланиях, которые вы высказываете любимому человеку. Звезды подсказывают, что целесообразно снизить планку требований и оценивать ситуацию более реалистично. Одиноким Тельцам интуиция поможет сделать безошибочный выбор.

Близнецы

Не исключено, что от одобрения второй половинки будет зависеть ваша самооценка. Постарайтесь не ждать нужных действий от партнера, прямо попросите его о поддержке. Одиноких Близнецов близкие друзья убедят в необходимости сменить манеру общения с противоположным полом.

Рак ‌‌

Раков ждет довольно напряженный день. Сегодня от вас во многом будет зависеть психологическая атмосфера вашего союза. В своих действиях постарайтесь избежать импульсивности. Если вы пока одиноки, головокружительные переживания вам обеспечит обычная, рядовая ситуация.

Лев ‌‌

Сегодня звёзды рекомендуют вам обратить внимание на знаки судьбы. Это могут встреченные люди и сказанные ими слова. Вы поймете как будут дальше развиваться отношения с объектом вашей симпатии. Одинокие Львы оценят заботу и ненавязчивость одного из поклонников.

Дева ‌‌

Девы в этот день перестанут переживать по пустякам и полностью обратят свое внимание на вторую половинку. Личная жизнь порадует теплотой и душевностью с близким человеком. Если вы пока не встретили свою любовь, не спешите возвращаться к прежнему партнеру.

Весы ‌‌

Для Весов в этот день важно поддержать начинания и желания любимого человека. В этом случае не исключено, что вторая половинка будет готова совершить подвиг ради вашей любви. Если вы пока одиноки, преодолейте стеснительность и поговорите по душам с интересующим вас человеком.

Скорпион

Астрологические тенденции дня подтолкнут многих Скорпионов к откровенности со второй половинкой. Возможно, вам захочется признаться в чем-то, о чем вы вынуждены были умалчивать долгое время. Одиноких Скорпионов ждет необычное приключение.

Стрелец

Не исключено, что сегодня вам в отношении любимого человека придется действовать как кнутом, так и пряником для того, чтобы добиться нужного результата. Однако постарайтесь чтобы поощрения было больше, чем наказания. Одинокие Стрельцы получат шанс встретить свою любовь.

Козерог

В этот день для многих Козерогов важную роль будет играть финансовое состояние дел. Для того, чтобы доставить удовольствие второй половинке, вам придется пойти на существенные денежные траты. Если вы пока одиноки, готовьтесь к неожиданному повороту событий.

Водолей

Если сегодня у вас для любимого человека не окажется ни минуты свободного времени, оставьте своей пассии какой-либо предмет, который напоминал бы ему о ваших нежных чувствах в ваше отсутствие. Одинокие Водолеи получат подтверждение своей привлекательности.

Рыбы ‌‌

В этот день Рыбы совместно с любимым человеком могут спланировать идеальный день своей мечты. Главное – уверенно и последовательно воплощать все пункты задуманного. Если вы пока не встретили вторую половинку, постарайтесь не терять здравый смысл в общении с окружающими.

Закрываем гештальты: новый подход к старым проблемам. Гороскоп и таро-прогноз на неделю с 29 июня

Что принесет вам следующая неделя? Практикующий таролог Ольга с помощью карт ответит, как сложится неделя с 29 июня в таких важных сферах жизни, как любовь, здоровье и финансы.