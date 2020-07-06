Лев: все лгут

Лето – идеальное время перевернуть свою жизнь с ног на голову, закрутить легкий роман, научиться чему-то новому и, конечно, загореть до состояния сладкой шоколадки.

А что еще в июле должны успеть сделать Львы – смотрите на нашем YouTube-канале «Рамблер / Гороскопы».

Подготовиться к твестам судьбы поможет практикующий таролог Ольга. Она расскажет, почему Львам в этом месяце захочется побыть в одиночестве, чем порадует вторая половинка и от каких людей стоит держаться подальше. А еще передаст советы Ангелов и раскинет карты на будущие недели.

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