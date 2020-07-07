Деньги любят активных — финансовый гороскоп на 8 июля

Сегодня можно подтянуть свой бюджет, отдав работе и день, и вечер, и ночь.

Овен ‌‌

В этот день звезды ждут от Овнов основательности в работе и умения доводить начатые дела до конца. Наиболее преуспеют те, у кого имеются комфортные условия для работы. Например, если вы работаете на дому, то сможете сосредоточиться на делах, и вам ничто не помешает достигнуть положительного результата. Хорошо поработают коммунальщики и строители.

Телец

Тельцам рекомендуется активнее контактировать с окружающими людьми. Сегодня ваша сила заключается в умении поддерживать и развивать деловые связи, в искусстве поиска компромиссных решений. Усиливается ваш интеллект и умение находить простые и оригинальные решения на, казалось бы, сложные вопросы. Хорошее время для деловых поездок.

Близнецы

Близнецы смогут повысить уровень доходов и укрепить свое положение на занимаемой должности. Целеустремленность в работе и строгое соблюдение сроков выполнения дел – вот ключевые условия для успеха этого дня. Вышестоящее начальство будет настроено к вам доброжелательно. Внешние обстоятельства благоприятствуют росту доходов. Вы сможете повысить уровень мастерства.

Рак ‌‌

Ракам необходимо осознать, что в этот день многое, если не всё, будет зависеть от вашей личной инициативы. Наиболее выгодные направления деятельности будут связаны с дальними поездками, импортно-экспортными операциями, дизайнерской, издательской и рекламной деятельностью. Используйте в полной мере свои возросшие интеллектуальные способности.

Лев ‌‌

Если Львам необходимо получить помощь со стороны работодателя в виде льгот или доплат за ваши расходы, то сегодня благоприятный день для обращения к начальству с такого рода просьбами. Кроме того, могут вырасти доходы от дополнительной подработки. Также это хорошее время для урегулирования вопросов, не подлежащих публичной огласке.

Дева ‌‌

Сегодня у Дев исключительно удачный день для перспективного планирования своей деятельности вместе с коллегами и единомышленниками. Общие, коллективные вопросы решаются на удивление легко и просто. Прислушивайтесь к советам друзей – они скажут именно то, что для вас сейчас важнее всего. При соответствующих предпосылках можно рассчитывать на получение премии от работодателя.

Весы ‌‌

У Весов благоприятный день для деловой активности. Вы будете способны ставить перед собой реалистичные задачи и добиваться успешной их реализации. Независимо от того, какую должность вы занимаете, взаимоотношения с начальством, коллегами и подчиненными будут складываться конструктивно. Есть шанс для карьерного продвижения.

Скорпион

Это удачный день для рекламы и саморекламы Скорпионов. Ваш авторитет в глазах окружающих может заметно повыситься. Возможно, вы сумеете продемонстрировать глубину своих профессиональных познаний, отличиться в конкурсных конкурентных видах деятельности. Можно публиковать и рассылать резюме. Преуспевают преподаватели, юристы и те, кто работает вахтовым методом.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов благоприятное время для укрепления безопасности бизнеса, страхования себя от всевозможных рисков. В первую очередь это касается недвижимой собственности. Хорошо покупать или менять кодовые замки в дверях, монтировать сигнализацию и систему видеоконтроля. При необходимости вы сможете получить одобрение у банка на оформление ссуды.

Козерог

Козерогам рекомендуется проявить гибкость, настроенность на поиск компромиссов и сотрудничество. Помните, что в одиночку вы не сможете получить нужный результат. Гораздо успешнее пойдут дела в рамках партнерского сотрудничества. Если в работе большая загруженность, то можно делегировать часть своих полномочий напарнику или напарнице.

Водолей

Водолеи будут способны навести порядок на рабочем месте и тем самым сделать свою работу более осмысленной и результативной. Делая ставку на решение в первую очередь текущих вопросов, вы наиболее преуспеете в делах. Сколь бы ни было много работы, не забывайте о качестве и сроках её исполнения. Уделяйте внимание деталям и цените каждую минуту рабочего времени. Доходы однозначно вырастут.

Рыбы ‌‌

Рыбы могут попасть в ситуацию, которая чревата резким ухудшением финансового положения. Воздержитесь от технических испытаний и финансовых заимствований. Не исключено получение мелких травм при несоблюдении правил техники безопасности. Вместе с тем, это хороший день для творческих видов деятельности. Можно заниматься операциями по обмену валюты.