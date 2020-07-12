Цените рабочее время — финансовый гороскоп на 13 июля

Сегодня стоит меньше общаться с коллегами и больше — работать.

Овен ‌‌

Первая половина дня не располагает Овнов к финансовым спекуляциям и расходованию денег на покупки. Вы будете склонны действовать поспешно и неосмотрительно. Вместе с тем, вторая половина дня складывается благоприятно для тех, кто имеет отношение к недвижимости. Успешно пойдут ремонтно-строительные работы. Преуспеют риелторы и коммунальщики.

Телец

Типичным Тельцам в начале дня рекомендуется воздержаться от проявления личной инициативы. Прежде чем предпринять что-либо важное, посоветуйтесь с близкими людьми. Вторая половина дня складывается более благоприятно для деловой активности. Вы сможете укрепить деловые связи, познакомиться с полезными вам людьми. Ускоряется товарно-денежный оборот в торговле.

Близнецы

Близнецам в первой половине дня не рекомендуется слишком серьезно относиться к поступающей информации. Принимайте все к сведению, но не в качестве руководства к действиям, пока не убедитесь в достоверности этой информации. Во второй половине дня увеличится производительность труда и вырастут доходы. Используйте это время для того, чтобы научиться работать более качественно и эффективно.

Рак ‌‌

В первой половине дня звезды советуют Рыбам воздерживаться от принятия финансовых решений относительно тех или иных расходов. Особенно не торопитесь тратить деньги на покупку компьютерной техники. Вторая половина дня благоприятствует составлению бизнес-планов и в целом планированию на короткий срок. Успешно пойдет работав составе творческой группы.

Лев ‌‌

Львам важно учитывать время дня в своей работе. Утром постарайтесь не опаздывать на работу и не попадать в поле зрения начальства. Возможно, вы все правильно делаете, но все равно вам могут высказать необоснованную претензию. Вторая половина дня располагает к урегулированию тайных дел. Вы можете получить доступ к конфиденциальной информации.

Дева ‌‌

Звезды советуют Девам в первой половине дня строго следовать правилам и нормам закона. Без особой необходимости лучше не пересекаться с представителями закона – подобные контакты не сулят вам ничего приятного. Вторая половина дня благоприятствует обмену опытом и деловой переписке. Успешно пойдет работа на вахте.

Весы ‌‌

Первая половина дня складывается крайне нестабильно для деловой активности Весов. Поэтому старайтесь на это время ничего важного не предпринимать. Во второй половине дня ситуация постепенно стабилизируется. Руководящие работники смогут принять очень взвешенные решения. Можно заниматься оптимизацией бюджета.

Скорпион

В первой половине дня внешние обстоятельства могут сложиться для Скорпионов неблагоприятно. Это не лучшее время для предоставления клиентских услуг и работы в паре с деловым партнером. Вместе с тем, вторая половина дня благоприятствует урегулированию юридических споров. Бизнесмены могут в это время проводить рекламные акции.

Стрелец

Стрельцам важно учитывать, как меняется характер времени в течение дня. В первой половине дня звезды советуют делать все от вас зависящее, чтобы поддержать свою деловую репутацию на должном уровне. Не опаздывайте на работу и строго исполняйте служебные инструкции. Вторая половина дня благоприятна для изобретателей и рационализаторов.

Козерог

Козерогам рекомендуется наиболее важные дела отложить на вторую половину дня. В первой половине дня не поддавайтесь на уговоры вложить деньги в рискованные финансовые проекты типа финансовой пирамиды. Акцентируйте внимание на развитии делового партнерства – это направление во второй половине дня позволит вам добиться позитивных сдвигов.

Водолей

В первой половине дня у Водолеев может быть неблагоприятное время для поисков помещения для аренды и подписания арендного договора. Не исключены споры с партнером относительно раздела прибыли. Вторая половина дня складывается удачно дня наведения порядка в текущих делах. Отношения с коллегами и подчиненными вполне конструктивные.

Рыбы ‌‌

Рыбам рекомендуется свести к минимуму свои контакты. Чем меньше будет посторонних контактов и разговоров в первой половине дня, тем выше будут результаты вашего труда. Цените свое рабочее время, не расходуйте его по пустякам. Вторая половина дня сулит вам удачу в финансовых спекуляциях. Можно заниматься обменом валюты и оптовыми закупками.