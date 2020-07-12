На одной волне — любовный гороскоп на 13 июля

У каждого сегодня царит гармония в отношениях. Цените это время.

Овен ‌‌

Сегодня вам придется справиться с эмоциональной бурей для того, чтобы спокойно разобраться в ситуации. Любимый человек поможет найти конструктивное решение. У одиноких Овнов могут возникнуть серьезные препятствия, мешающие новым знакомствам.

Телец

У некоторых Тельцов в этот день возможны серьезные изменения в личной жизни. В лучшую или худшую сторону - зависит только от глубины чувств ко второй половинке. Одиноким Тельцам стоит быть готовым к любым сюрпризам со стороны противоположного пола.

Близнецы

В этот день у вас возрастет чувствительность к шуткам и розыгрышам, что не останется незамеченным второй половинкой. Одиноких Близнецов ждет подсказка в отношении потенциального партнера. Вы сможете решить нужна ли вам эта связь, если будете внимательны к своей интуиции.

Рак ‌‌

В этот день Ракам придется подтолкнуть любимого человека к серьезному поступку. Постарайтесь сделать это как можно более мягко, так как слишком настойчивое давление может дать обратный эффект. Если вы пока одиноки, постарайтесь не переводить дружеские отношения в романтические.

Лев ‌‌

Не исключено, что в этот день вам придется выслушать от любимого человека ранее скрываемое мнение о ваших отношениях. Впрочем, в этом вы для себя найдете немало полезного и поучительного. Если вы еще не встретили свою любовь, будьте готовы к неожиданному знакомству.

Дева ‌‌

Звезды советуют Девам в этот день не давать повода для обсуждения ваших отношений окружающими. Иначе вам придется опровергать некоторые выводы. Если вы пока одиноки, не бойтесь проявлять инициативу в отношении представителей противоположного пола.

Весы ‌‌

Не исключено, что ваше настроение в этот день можно назвать романтичным. Постарайтесь окрасить ваши отношения с любимым человеком душевным теплом и заботой и насладитесь взаимностью чувств. Одинокие Весы могут погрузиться в воспоминания о былой любви.

Скорпион

Для Скорпионов на фоне некоторого затишья прошлых дней события сегодняшнего дня могут показаться довольно яркими, хотя и неоднозначными. Одиноким Скорпионам, возможно, захочется в уединении обдумать дальнейшие шаги по устройству личной жизни.

Стрелец

Для многих Стрельцов день является благоприятным для доверительных отношений с любимым человеком. Однако стоит воздержаться от воспоминаний о бывших партнерах, это может спровоцировать непонимание. Если вы пока одиноки, позвольте себе мимолетное увлечение.

Козерог

Текущее положение планет говорит, что настроение Козерогов полностью зависит от их умения правильно понять мнение второй половинки. Впрочем, адекватно донести свое тоже не помешает. За внимание одиноких Козерогов борются сразу несколько потенциальных партнеров.

Водолей

В этот день Водолеям стоит быть особенно внимательными к темам для разговоров. Не исключено, что вам придется вернуться к ранее недосказанному и, наконец, разрешить противоречия. Если вы пока одиноки, не стоит строить далеко идущих планов.

Рыбы ‌

События этого дня заставят посмотреть на свои отношения с любимым человеком под другим углом зрения. Скорее всего, вы не пожалеете об этом и определитесь в своих приоритетах. Если в жизни одиноких Рыб появится бывший партнер, то постарайтесь понять мотивы его возвращения.