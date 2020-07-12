Старые травмы напомнят о себе — гороскоп на 13 июля

21-22 лунные сутки. Сегодня аспект Луны к ретроградному Сатурну остужает пыл и осаживает излишнее самомнение, напоминает про иерархию, режим и границы, делает неотвратимой кару за старые системные ошибки, нечестную игру и нарушение еще не отмененных правил.

Возможно поражение в борьбе, крах инициативы, провал мероприятия. «Злой рок» не случаен: осечки, отказы, закрытые двери и другие препятствия имеют свою причину. Вплоть до вечера возможен тотальный тупик, депрессия, уныние, разочарование. Напомнят о себе старые травмы, хронические болезни, не отданные вовремя долги. К ночи ожидаются новости и свежие идеи.

Овен ‌‌

Сегодня Овны натолкнутся на объективное препятствие, которое недвусмысленно укажет им на границы их возможностей. Вероятен крах начатого дела в последний момент, с потерей привилегий, надежд или статуса. Энтузиазм сменится гневом или упадком духа. Звезды советуют не искать виноватых и ничего не предпринимать, не разобравшись в себе: в вашей тактике наверняка с самого начала имелись погрешности.

Телец

Сегодня робким Тельцам важно не брать на себя чужую вину и не дать себя запугать, а самым энергичным представителям знака стоит удержаться от преждевременных действий. Зло будет пресечено быстрее, если вы не станете брать на себя роль судьбы и верховного суда. Исключение - плохое самочувствие: не стоит оставлять без внимания симптомы болезней, нервозность может обострить хронические недомогания.

Близнецы

Сегодня Близнецам легко быть свидетелями неприятных событий в жизни других людей, так как сами они, в большинстве своем, будут защищены от удара. Звезды советуют вынести из увиденного урок: он поможет вам не повторять чужие ошибки в будущем. Не лучший день для посещения мероприятия, для вступления в новую группу или возврата в старую: будет выбран неверный момент или бесперспективное направление.

Рак ‌‌

Сегодня осторожные Раки похвалят себя за предусмотрительность или перестраховку, а не в меру предприимчивые столкнутся с крахом своей авантюры. Возможны профессиональные, правовые, организационные сложности. Если вы поспешили взять на себя обязательства, выяснится, что с ними у вас больше проблем, чем выгод, или больше ограничений, чем прав. В конце дня стоит поговорить с другом, узнать новости.

Лев ‌‌

Этот день ограничит возможности Львов. Даже на тех путях, которые выглядят открытыми и простыми, появятся объективные препятствия. Прервется учебный процесс или познавательное путешествие. Не исключены разочарования в некоторых идеалах (особенно, если ранее вы упорно игнорировали правду и плавали в мечтах). Неподходящий момент для инициативы, для поиска вдохновения, одобрения или справедливости.

Дева ‌‌

Сегодня у Дев возможны те или иные трудности. Масштаб ущерба зависит от суммы обстоятельств. В сложную ситуацию попадут активные и смелые Девы, игравшие на свой страх и риск. Возможны проблемы, если вы доверились не тем людям, поставили на «темную лошадку». Не исключена частичная потеря творческих и других достижений. Если вам повезло, не стоит злорадствовать над теми, кто менее ловок и искушен.

Весы ‌‌

Сегодня Весы столкнутся с отсутствием или равнодушием нужных людей. Не самые приятные черты характера продемонстрируют партнеры и близкие. Окончится ничем посещение инстанций, попытка продолжить игру или разговор. Не лучший день для собеседования, презентации, консультации, для поиска напарника или посредника, для обращения в юридическую контору или другое заведение по оказанию договорных услуг.

Скорпион

Скорпионам не стоит завышать планку: и собственные, и чужие возможности в этот день чем-то ограничены. Пытаться обойти обстоятельства и сломать сопротивление материала сегодня означает биться в закрытую дверь, которая вряд ли гостеприимно раскроется под вашим нажимом. Ничего не добившись, вы рискуете снизить уже полученный результат. Уместна пауза в работе, лечении, тренировках, обмене услугами.

Стрелец

Сегодня энтузиазм Стрельцов натолкнется на серьезный барьер. Приостановить ваше триумфальное шествие (или лишить вас последней надежды) может отсутствие денег - или другое, столь же «железобетонное» обстоятельство. Если вы шли к победе, звезды советуют не рисковать и пока удовольствоваться достигнутым. Если вы в шаге от провала, не время для попыток отыграться: ресурс истощен, успех сомнителен.

Козерог

Осечки и препятствия этого дня вызовут у Козерогов отчаяние или уныние. Если ваши ресурсы были мобилизованы для решения сложной задачи, ожидается «откат» и упадок сил. Может вернуться знакомый депрессивный фон (особенно, если вы рождены в середине января). Если вы погорячились, не исключен стыд, чувство вины. Возможно обострение прежних недомоганий. Перелом настроения вероятен ближе к полуночи.

Водолей

Сегодня Водолеям нежелательно отправляться в дорогу, начинать дела, посещать официальные инстанции и различные сервисы. На этих и других путях куда вероятнее осечки, отказы и барьеры, чем положительный конструктивный результат. Если все же пришлось пережить минуту негатива, важно не зацикливаться на ней: в данный период жизни уныние грозит вам упадком духа или обострением хронических недомоганий.

Рыбы ‌‌

У Рыб сегодня не исключены деловые и финансовые срывы, духовные или житейские разочарования, запоздалые сожаления. К счастью, с этим столкнутся лишь гиперактивные Рыбы, склонные к безумным авантюрам. Если вы мудро держали в узде свои аппетиты и контролировали порывы, убытки вам не грозят. Стоит воздержаться от любых покупок и инвестиций. В делах вероятно затишье. Новости поступят ближе к ночи.