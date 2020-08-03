Хиромант: «Удачу можно привлечь тремя жестами»

Хироманты порекомендовали использовать простые, однако энергетически сильные жесты, привлекающие удачу.

Многие помнят, как в детстве, после ссоры с друзьями, мы сцеплялись мизинцами для примирения. Оказывается, данный жест наделен большой силой. Как пояснили хироманты, мизинцы специалисты называют «Меркурием», они отвечают за финансовое благополучие. Скрестив мизинцы рук перед важным событие, можно привлечь удачу и успех.

Специалисты назвали еще один жест, привлекающий удачу. Нужно развести средний и указательный пальцы в стороны, так чтобы получилась «рогатка». При это нельзя скрещивать ноги. Такой простой жест помогает сдать экзамены. Он будет полезен при любых знаковых событиях, уверены хироманты.

Весьма эффективен жест для минутной фортуны — поднятие большого пальца вверх за спиной. Благодаря чему вам будут гарантированы успешное завершение всех начинаний, как утверждают специалисты.