События, сулящие скорый крупный доход

С давних времен существует много разных примет относительно внезапного богатства.

Иногда жизнь сама дает нам подсказки и тонко намекает на то, что нас ждет впереди. Очень часто с людьми случаются такие вещи, которые они не могут расшифровать, а ведь они говорят о том, что количество купюр в кошельке увеличится. При этом, у всех примет и суеверий есть свои условия для того, чтобы они исполнились.

Растения в доме

Много примет основано на домашних растениях. Считается, что они приносят в семью деньги. Если на ваших домашних растениях появились цветы и бутоны, значит вас ждет крупная сумма. Если вы не любите заниматься садоводством, выбирайте те растения, которые неприхотливы в уходе.

Ценная находка

Если на улице вы увидели потерянные украшения или монеты, значит, скоро ваш ежемесячный доход повысится. Важный нюанс: эти находки нельзя поднимать, забирать к себе и даже прикасаться к ним не стоит. Так вы можете навлечь на себя беду, а примета сыграет в обратную сторону и ваш доход снизится. Это не касается бумажных купюр, так как богатства они не приносят. Их можно поднимать и забирать себе.

Насекомые и животные

Если в вашем доме появился паук, не спешите убивать его. Они – предвестники крупного дохода. Паука лучше всего положить на поверхность и вынести на улицу. Если убить его, то никакого богатства он вам не принесет. Крупный доход сулят бабочки, влетевшие в окно. Считается, что это насекомое приносит положительную энергию в дом, поэтому ждите не только богатство, но и хорошие взаимоотношения в семье.

Порванный карман

Если у вас порвался карман, значит, очень скоро вы получите крупную сумму денег. Однако, не стоит долго оставлять его с дыркой. В таком случае, все ваши купюры утекут от вас через порванную одежду. Если вы заметили, что у вас в кармане дыра, зашейте ее сразу, как придете домой. Так, вы увеличите свой доход и не растратите его.

Алевтина Кузнецова