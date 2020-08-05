Связь между мирами: видят ли нас покойные родственники

Когда происходит потеря близкого человека, с этим очень трудно смириться.

В этой ситуации утешает идея о том, что связь сохраняется – просто теперь она существует в другой форме. Сейчас, у разлученных смертью, есть другой способ говорить друг с другом: через сны, видения, ощущения. Кроме того, существуют многократные свидетельства о духах и приведениях, которые спустя десятилетия и столетия ищут возможность сообщить о чем-то миру живых. Что же здесь происходит?

Эмоциональную связь между людьми действительно невозможно прекратить с физической смертью. Разлученные души будут испытывать беспокойство друг за друга и желать встречи и общения. Поэтому крайне важно, чтобы при прощании и проживании потери были произнесены слова отпускания: «Разрешение умершему идти дальше, прощение его ошибок».

Стоит ли пугаться, если ушедший снится или мерещится? Значит ли это, что он зовет кого-то к себе или предвещает скорую смерть в ближнем кругу? На эти вопросы сложно ответить однозначно – тут нужно понимать, что за история произошла. Большая часть такого «общения» - это просто попытка сказать: «Я есть», «У меня остались нерешенные вопросы» и, как уже говорилось выше – «Отпустите меня».

Если после этого облегчения не наступает – всегда можно задать вопрос: «Что ты хочешь нам сообщить? Зачем ты здесь?» и дождаться ответа, который тоже может прийти во сне или в виде внезапного озарения, инсайта. Сложнее дело обстоит, когда приходится общаться с теми, чья история нам неизвестна. Но и здесь всегда есть право задать вопросы и попросить разъяснений, а после сказать, что ему можно уходить.

Хорошим способом «общения» является написание писем тому, кто ушел – в них может быть описано все, что сложно сказать вслух, а после они могут быть сожжены – отправлены в тот самый другой мир, к адресату. А понимание того, что «ответ получен» приходит вместе со спокойствием и ощущением, что все произошло правильно.

Диана Сабитова