5 мужских имен, обладатели которых жестоки и бессердечны

После знакомства с человеком должно пройти определенное время, чтобы мы могли понять, какой у него характер.

Одним из ярких показателей того, кто перед вами, может служить имя. Сегодня мы представим список мужских имен, обладатели которых очень часто оказываются жестокими и бессердечными.

Александр в переводе с греческого означает «защитник». Он обладает сильным характером. Его упорству и целеустремленности можно позавидовать. Александр – лидер по натуре и способен вести за собой. Жестокость и бессердечие могут стать неожиданностью для окружающих, потому что в обычной жизни Александр – приятный человек. Эти негативные качества проявляются в кризисных ситуациях, когда напряжение велико и необходимо принимать решения. В эти моменты Александр становится настоящим тираном, которому сложно противостоять.

Адам. Известное с библейских времен и редкое в наше время имя. В обычной жизни Адам – скромный человек, старающийся не привлекать к себе внимания. Его жестокость и агрессивность «просыпается» неожиданно для окружающих, если Адам оказывается в некомфортной для него ситуации. Такая реакция возникает, скорее, в качестве защиты, но от этого она не менее сильная.

Борис в переводе со старославянского – «борец». Обладателю этого имени в жизни приходится за все сражаться, а учитывая, что характер с рождения и так не простой, то с возрастом он становится достаточно бессердечным, а порой и жестоким. Это дает возможность добиваться своих целей, но свое право на лидерство приходится отвоевывать в постоянных «схватках» с конкурентами. А это заметно портит отношения с окружающими.

Герман с древнегерманского переводится «воин». Мужчины с этим именем холодны, расчетливы и зациклены на удовлетворении своих потребностей. Жестко отстаивают свои интересы и коварны по отношению к конкурентам. Окружающим могут казаться приятными людьми, но в семье – это жестокие тираны.

Марк. Считается, что имя произошло от бога войны Марса. Мужчины с этим именем эгоистичны и зациклены на собственных интересах. Внешне это вполне приятные люди, но их жестокость и бессердечие ярко проявляется в семье: Марк считает, что он всегда хозяин ситуации и только его мнение – правильное. В браке он требует беспрекословного подчинения и не считается с чувствами близких.

Теперь, зная имя нового знакомого, вы будете застрахованы от неприятных сюрпризов.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог