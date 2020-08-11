Почему опасно ходить к магам и экстрасенсам

Раньше маги и экстрасенсы были более востребованы, чем сейчас.

Однако падение спроса не мешает новым лицам заниматься магией и привлекать новых клиентов. Сейчас очень много людей, которые готовы оказать подобные услуги, но поход к ним может быть опасен.

Цель визита

Ваш успех у мага, прежде всего, зависит от того, что конкретно вам нужно. Если вы хотите провести обряд на приворот или навести на кого-то порчу, то лучше оставьте эту идею. Подобные обряды опасны не только для того человека, которого вы хотите приворожить или которому желаете зла, но и для вас самих. При проведении таких ритуалов используют магию загробного мира, которому, как известно, нужно что-то отдавать взамен.

Мошенники и шарлатаны

Найти настоящего мага и экстрасенса в списке тех, кто предлагает свои услуги – практически невозможно. Мошенники чаще предлагают свои услуги через различные сайты и пытаются разрекламировать себя всеми возможными способами.

Настоящих экстрасенсов найти тяжело, а клиентов они находят с помощью «сарафанного радио». Кроме того, люди со способностями никогда не будут участвовать в телешоу и вести страничку в Instagram.

Еще одна схема, по которой работают мошенники – приглашают на сеанс к себе домой, а в итоге человек приезжает в самый отдаленный район своего города, где его просто-напросто грабят.

Последствия для психики

Даже если вы решили узнать свое будущее, то все равно лучше отказаться от услуг магов. Дело в том, что, зная свое будущее, человек сидит в ожидании определенного события. Все его мысли начинают крутиться вокруг будущего счастья, но ничего не произойдет, если он будет просто сидеть и ждать. Обманутые ожидания и ложные надежды не дают людям спокойно жить, поэтому некоторые из них сталкиваются с психическими проблемами. Их последствия очень разнообразны, поэтому стоит аккуратнее относиться к гаданиям на будущее.

Алевтина Кузнецова