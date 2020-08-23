Не ввязывайтесь в «темные» дела — финансовый гороскоп на 24 августа

Даже не смотрите в сторону незаконных и опасных дел.

Овен ‌‌

Сегодня при выполнении текущих дел типичные Овны могут столкнуться с препятствиями. Возможно, ваше внимание будут отвлекать всевозможные слухи и сплетни. Первая половина дня может быть связана с неожиданностями при проведении финансовых операций. Бизнесменам рекомендуется воздерживаться от инвестиций в коллективные проекты.

Телец

В первой половине дня Тельцы, имеющие свой бизнес, могут узнать, что некоторые важные пункты договорных обязательств остаются неисполненными. Прежде всего, это относится к деловому партнерству, а также к сфере услуг. В связи с этим вам придется нести финансовые издержки и вносить коррективы в свои планы.

Близнецы

В первой половине дня Близнецам будет трудно найти взаимопонимание с коллегами по трудовому коллективу. Постарайтесь оценивать людей по их деловым качествам, и не учитывать при этом свои личные симпатии и антипатии. Вторая половина дня может быть связана с нарушениями партнерских обязательств. Воздержитесь от ведения переговоров и подписания юридически обязывающих документов.

Рак ‌‌

Сегодня у Раков сложный день для тех, кто работает по свободному графику и сам может регулировать время работы. В этом случае звезды советуют не откладывать на последний момент выполнение важных дел. Иначе могут случиться непредвиденные осложнения, и вы рискуете сорвать крайний срок выполнения работы (дедлайн). Также это не лучшее время для всевозможных усовершенствований.

Лев ‌‌

В первой половине дня Львам рекомендуется по мере возможности не вступать в контакты с вышестоящим руководством – это может неблагоприятно отразиться на вашей карьере. Вторая половина дня будет связана с финансовыми трудностями. Не предпринимайте ничего нового, не рискуйте своими деньгами. Сделки с недвижимостью могут оказаться не столь выгодными.

Дева ‌‌

На первую половину дня Девам лучше не планировать деловых поездок и встреч. Обещания, которые вам будут давать в это время, так и останутся неисполненными. Вторая половина дня складывается неблагоприятно для поддержания деловых партнерских отношений. Воздержитесь от подписания договора на аренду.

Весы ‌‌

В первой половине дня доходы Весов могут снизиться или вообще уйти в убыток. Не исключены материальные издержки из-за ущерба, нанесенного вашему имуществу. Вторая половина дня может быть связана с путаницей и затруднениями при работе с информацией. Осложняется торгово-закупочная деятельность. Могут быть непредвиденные происшествия в поездках.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется в начале дня сдерживать свои эмоции и не доверять никому на слово. Возможно, вас попытаются обмануть, ввести в заблуждение. Вторая половина дня складывается напряженно с точки зрения финансов. Бизнесменам может не хватать оборотных средств для поддержания развития своих проектов.

Стрелец

В начале дня звезды советуют Стрельцам не ввязываться в тайные дела, держаться подальше от интриг и сплетен. Все это может неблагоприятно отразиться на вашей репутации. Вторая половина дня может быть связана с напряженностью во взаимоотношениях с начальством. Старайтесь по мере возможности, дистанцироваться от начальства.

Козерог

В начале дня у Козерогов могут неожиданно измениться обстоятельства, и вам придется вносить коррективы в свои планы. Старайтесь не предпринимать ничего нового, делайте ставку на традиционные методы работы. Вторая половина дня может быть связана с какими-то ограничениями, в результате которых вам будет сложно действовать в свободном режиме.

Водолей

Водолеям следует быть внимательнее при контактах с людьми, наделенными властными полномочиями. Если вашим непосредственным начальником является женщина, то старайтесь в начале дня свести к минимуму ваши контакты. Не торопитесь сразу же исполнять поступающие приказы и распоряжения. Велика вероятность того, что эти приказы вскоре будут отменены.

Рыбы ‌‌

В начале дня у Рыб складывается неблагоприятное время для ведения деловой переписки. Тщательно перепроверяйте поступающие вам сведения на предмет их достоверности. Вторая половина дня может затруднить работу тех, кто имеет отношение к партнерскому бизнесу и сфере услуг. Старайтесь не доводить общение с клиентами до конфликтной ситуации.